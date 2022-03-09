Сотні знищених будинків і загиблі: наслідки обстрілів на Луганщині

Рашисти здійснюють геноцид українського народу, безперервно обстрілюючи мирне населення. Тільки на Луганщині від обстрілів знищені сотні будинків.

Виявлено тіла 4 загиблих

У місті Рубіжне на Луганщині під час ліквідації наслідків обстрілів було виявлено тіла 4 загиблих місцевих мешканців.

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Водночас у місті Кремінна обстрілами окупаційних військ пошкоджено близько ста будинків та спортивні об'єкти.

Рятувальники продовжують розбір завалів та ліквідацію наслідків обстрілів.



Знищені будинки на Луганщині / Фото поліції

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