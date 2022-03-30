У сотнях будинків Харкова з'явилась гаряча вода та газ
30 березня 2022 , 14:42Читать новость на русском
У Харкові комунальникам вдалося відновити постачання гарячої води та газу у значну кількість будиків. Серйозні пошкодження були через постійні обстріли та ракетні удари окупантів.
Про це в ефірі 24 каналу розповіла кореспондентка, яка перебуває у Харкові.
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Якщо говорити про газопостачання, то його поновили у понад 31 тисячі харківських квартир та приблизно 700 будинках приватного сектору.Зверніть увагу! Попри складність та непередбачувану ситуацію в районі, де постійно лунали вибухи, фахівці "Харківміськгазу" усунули наслідки руйнування у найкоротші терміни. Ремонт проводили поетапно із застосуванням спецтехніки.
Водночас гаряча вода з'явилася в орієнтовно 2 600 будинках.
Однак у місті ще є райони, де з цим дуже важко. Єдине, що там залишається – електрика,
– додала журналістка.
Журналістка розповіла про ситуацію у Харкові 30 березня: дивіться відео