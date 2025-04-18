Соцмережа майбутнього на базі ШІ: як творці ChatGPT готують конкурента для X Маска і Meta

Компанія OpenAI, розробник ChatGPT і одна з головних фігур у світі штучного інтелекту, серйозно замислилася над створенням власної соціальної мережі. І хоч офіційного анонсу ще не було, за даними джерел CNBC та The Verge, проєкт уже існує у вигляді внутрішнього прототипу. Його головна особливість – стрічка контенту, згенерованого за допомогою ChatGPT, з акцентом на зображення.

Проєкт ще офіційно не представлений, але сам факт його існування – вже сигнал: боротьба за увагу користувачів виходить на новий рівень, де алгоритми стають не просто посередниками, а авторами всього, що ми бачимо. І OpenAI – не єдина компанія, яка намагається закріпитися у цьому новому, ще не до кінця окресленому просторі.

24 Канал розповідає, що відомо про потенційну соцмережу від творців ChatGPT.

Платформа майбутнього чи просто експеримент

За попередньою інформацією, OpenAI наразі тестує платформу всередині компанії. Мовиться не лише про стрічку, а й про потенційну інтеграцію у вже популярний застосунок ChatGPT, який у 2025 році став найбільш завантажуваним у світі. Але ще є варіант, що соцмережа може стати окремим застосунком — остаточного рішення ще немає.

Сем Альтман, CEO OpenAI, активно консультується зі сторонніми експертами, щоб зрозуміти, наскільки подібна ідея має сенс у поточному технологічному та соціальному ландшафті.

Потенційна поява нової соціальної мережі, що могла б стати конкурентом X (колишнього Twitter), невипадкова. Адже відносини між OpenAI та Ілоном Маском – напружені. Маск, який колись був співзасновником OpenAI, зараз є активним критиком компанії.

Ба більше, він навіть запропонував викупити її за 97,4 мільярда доларів, на що Альтман відповів з іронією: "Ні, дякую, але ми можемо купити Twitter за 9,74 мільярда, якщо хочете".

Для чого OpenAI власна соціальна мережа

Вихід OpenAI на територію соціальних медіа може загострити ще одне суперництво – цього разу з Meta. Компанія Цукерберга також не сидить склавши руки: у планах – додати соціальну стрічку до майбутнього автономного застосунку з власним ШІ-асистентом.



Сем Альтман, гендиректор OpenAI / Фото World Economic Forum / Benedikt von Loebell

Кілька місяців тому, коли з'явилися перші чутки про те, що Meta готує конкурента для ChatGPT, Сем Альтман не забарився з відповіддю в X: "Добре, можливо, ми створимо соціальний застосунок". І хоча тоді це виглядало як жарт – тепер все виглядає цілком серйозно.

Окремий застосунок надасть OpenAI доступ до унікального масиву "живих" даних – те, чим вже давно користуються X і Meta. У випадку Маска, його Grok генерує відповіді з опорою на контент у X (і, до речі, нещодавно він об'єднав X і свою компанію xAI). Meta, зі свого боку, тренує Llama на гігантському масиві даних користувачів Instagram, Facebook, а тепер ще й Threads.

У цій грі всі розуміють одне: майбутнє генеративного ШІ – не лише в алгоритмах, а й у даних, які ці алгоритми живлять. І соцмережа – це прямий канал до них.

Крім того, така соцмережа дозволить краще демонструвати творчі можливості генеративного ШІ – від зображень до тексту. Як пише The Verge, OpenAI потенційно зацікавлена у створенні інтерфейсу, де ШІ не лише допомагає, а й стає співавтором контенту, наприклад генерує зображення.

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Цікаво! У відповідь на зміну політики та управління X після придбання Ілоном Маском, користувачі шукають альтернативні платформи.​



Основний конкурент X – це Bluesky, децентралізована соціальна мережа, створена на основі протоколу AT, яка дозволяє користувачам контролювати свої дані та взаємодіяти з іншими мережами на тому ж протоколі. Після президентських виборів у США у 2024 році платформа зафіксувала значне зростання користувачів, перевищивши 15 мільйонів активних акаунтів. Користувачі цінують відсутність реклами, можливість обирати алгоритми для стрічки та нові функції, як-от публікація відео та закріплені дописи.



Ще є Threads, текстова соцмережа від Meta, інтегрована з Instagram. Платформа пропонує знайомий інтерфейс та функції, такі як фільтрація контенту, контроль над згадками та можливість додавати теми до профілю для персоналізації стрічки. Однак деякі користувачі критикують Threads за надмірну інтеграцію з екосистемою Meta та відсутність децентралізації. ​

Grok як натхнення

Певні натяки на функціональність нового проєкту вже можна побачити в інтеграції ШІ в соцмережах. Наприклад, X інтегрував власного чат-бота Grok безпосередньо в платформу. OpenAI, ймовірно, хоче піти далі – і зробити ШІ органічною частиною самої соціальної взаємодії, а не просто інструментом.

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Поки OpenAI не підтвердила офіційно запуск нової соцмережі. Проте сам факт розробки прототипу свідчить про стратегічні наміри компанії. Тенденція вже очевидна – ШІ все глибше інтегрується в щоденне цифрове життя, і, можливо, скоро ми спілкуватимемось у стрічці, яку не лише читаємо, а й творитимемо разом із ШІ.

Що ще відбувається у світі конкуренції ШІ

Після того як китайський стартап DeepSeek заявив про прорив у сфері ШІ, використовуючи дешевшу модель навчання, американська влада активізувала спроби обмежити його діяльність. Адміністрація Трампа оголосила нові обмеження на продаж ШІ-чипів до Китаю, які безпосередньо зачіпають Nvidia – головного постачальника таких чипів.

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За даними The New York Times, США розглядають можливість:

заборонити DeepSeek доступ до американських технологій;

обмежити американцям доступ до його сервісів;

провести конгресове розслідування щодо Nvidia, яке вже ініціював спецкомітет Палати представників США.

У січні DeepSeek заявила, що натренувала мовну модель DeepSeek-V3 лише за 6 мільйонів доларів – у рази дешевше за аналогічні розробки в США. Це спровокувало падіння акцій Nvidia на 17% та хвилю тривоги в Вашингтоні. Американські чиновники побоюються, що Китай може отримати технологічну перевагу, зокрема, у військовій сфері.

Розслідування також виявило, що десятки дослідників DeepSeek мають або мали зв’язки з китайською армією та установами, пов'язаними з обороною, зокрема з розробниками ядерної зброї. Це суперечить публічним заявам компанії про її приватний статус.

У відповідь на розслідування у Nvidia заявили, що компанія повністю дотримується всіх правил продажу, встановлених урядом США. Проте під тиском конгресу її зобов’язали надати інформацію про покупців чипів у 11 азійських країнах. Також стало відомо, що частину чипів Nvidia могли незаконно переправити до Китаю через посередників у Сінгапурі, де вже відбулися арешти за фактами нелегального експорту.