У соцмережах боти відправляли гурт Scorpions "воювати під Бахмут"

Легендарний гурт Scorpions планує виступити в Києві після перемоги. Однак у мережі їх відправляють воювати в Бахмут.

Боти відправляють гурт Scorpions "воювати під Бахмут" та інші міста України. Також пишуть про те, що концерти в Києві зараз не на часі, і "варто надавати більше фінансової допомоги.

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Бурхлива реакція мережі

Боти також пишуть про те, що учасники гурту Scorpions ховаються від повісток.

Боти відправляють гурт Scorpions на фронт: скриншоти

На жаль, таких коментарів більшість. Однак не всі велися на коментарі від ботів.

Українці закликали "включати розум", читаючи подібні коментарі. Користувачі застерігали, що більшість реакцій залишили саме боти.

Також люди дякували гурту Scorpions, який підтримує Україну.



Реакція до допису / Скриншот

Scorpions приїде в Україну після перемоги