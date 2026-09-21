Сили оборони зруйнували мости на Гуляйпільському напрямку, які Росія використовувала для наступу
Сили оборони України завдали авіаударів по мостах на Запоріжжі. Зокрема, було ускладнено логістику окупантів на Гуляйпільському напрямку.
Про деталі розповіли у 7 корпусі ДШВ.
Що відомо про удари
Українські військові у районі населеного пункту Пологи зруйнували мости, які росіяни використовували для переміщення особового складу, важкої техніки та боєприпасів для забезпечення наступальних дій у напрямку Оріхова
Унаслідок ударів на цій ділянці фронту логістика окупантів суттєво ускладнена.
Наразі можливості російських підрозділів із перекидання сил і матеріально-технічного забезпечення обмежені.
Також зниження логістичної спроможності на маршрутах, які використовувалися для переміщення великогабаритної техніки, змусило противника активніше застосовувати мототехніку. Такі групи є більш уразливими для українських засобів ураження,
– розповіли у ДШВ.
Удари по мостах: дивіться відео
До слова, днями ЗСУ розгромили російські "Гради" на трасі Гуляйполе – Пологи. Зазначений автошлях розташований приблизно за 15 кілометрів від лінії бойового зіткнення.
Ця операція теж суттєво ускладнила наступальні дії та постачання противника на Гуляйпільському напрямку.