Не більше, ніж політичні заяви, – Совгиря про вимогу суддів КСУ повернути Тупицького

Деякі судді Конституційного Суду висловили вимогу про повернення скандального Олександра Тупицького. Така заява не є раптовою, адже судді вже довгий період наполягають на цьому.

Через відсутність Тупицького вони навіть відмовляються працювати у нормальному режимі. Про це розповіла представниця Верховної Ради в Конституційному Суді Ольга Совгиря.

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"Якщо у суддів є сумніви щодо конституційності указу президента щодо скасування призначення Олександра Тупицького та Олександра Касмініна, то у них на розгляді перебуває конституційне подання, по якому вони вже 3 місяці не можуть відкрити провадження щодо цього указу", – зауважила Совгиря.

За її словами, судді мають відкрити провадження і постановити відповідне рішення, або не відкривати і визнати, що немає підстав сумніватися у конституційності.

Все інше – це нічого більше, ніж політичні заяви,

– підсумувала представниця Ради в КСУ.

Совгиря: Це систематична вимога

Судді вимагають забезпечити участь відстороненого судді Олександра Тупицького в засіданнях. Через це вони 10 червня заблокували засідання Великої палати суду.

"Як тільки починається засідання у КСУ, зазвичай суддя Олександр Литвинов оголошує цю вимогу", – зазначила Совгиря.

Вона сказала, що так було на засідання, де мали розглядати земельне питання. Тоді судді замість того, щоб розглядати питання по суті, 8 разів виходили в нарадчу кімнату. У такий спосіб протягом 5 годин засідання так і не розпочали.

Те, що відбулося вчора – черговий виток цієї історії,

– заявила Совгиря.

Проти Тупицького порушили кримінальну справу. Мовиться про неправдиві свідчення та підкуп свідка у справі про заволодіння майновими активами "Зуївського енергомеханічного заводу".

Совгиря прокоментувала вимогу суддів КСУ повернути Тупицького: відео