Союз із майже пів мільярда людей об'єднався для України, – президентка Єврокомісії

Через війну Росії союз із майже пів мільярда людей об'єднався для України. Народ Європи демонструє свою солідарність та відкриває двері власних домівок для українських біженців.

Про це заявила очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу у Європарламенті, повідомляє 24 канал. Вона подякувала Польщі, Румунії, Словаччині та Угорщині за те, що вони приймають українських дітей, жінок і чоловіків.

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За словами Урсули фон дер Ляєн, Європа прийматиме їх не тільки у перші дні, але й у найближчі тижні та місяці.

Союз із майже пів мільярда людей об'єднався для України,

– наголосила очільниця Єврокомісії.

Урсула фон дер Ляєн заявила, що Євросоюз пропонує тимчасовий механізм захисту для того, щоб українці мали безпечний статус, а також доступ до шкіл, лікарень тощо.

"Вони на це заслужили й ми мусимо зробити це зараз. Ми знаємо, що це тільки початок. Значно більше українців згодом потребуватимуть нашої допомоги й ми їм допоможемо", – додала вона.

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