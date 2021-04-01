Союз проти пандемії: як світові лідери планують боротися з хворобами

Глобальні лідери закликали створити "договір про пандемію", наголошуючи, що нові великі хвороби – не за горами. А саме коронавірус створив найбільшу кризу для людства з 1940-х років.

Надія для всього людства

Під закликом підписалися канцлерка Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Емануель Макрон, прем'єр Британії Борис Джонсон та ще 17 очільників держав та організацій (включаючи президента України Володимира Зеленського).

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Головна мета – зміцнювати світовий та регіональний потенціал, покращити системи попередження, подолати виявлені прогалини. Також однією з головних тем є "імплементація медичних правил" на основі Конституції ВООЗ та принципу "здоров'я – для всіх".

"Ми однаково об'єднані у надії на те, що ми зможемо побудувати більш надійну міжнародну архітектуру у галузі охорони здоров'я. Вона має забезпечити захист для наступних поколінь", – йдеться у документі. Політики вказують, що у майбутньому ще будуть пандемії та медичні кризи. Це лише питання часу, коли така ситуація станеться знову.

Світові лідери закликали світ очікувати нових пандемій / Колаж The Economic Times

ВООЗ теж підписалася під текстом після пресконференції щодо досліджень про походження COVID-19.

Скоріш за все, вірус стрибнув на людину з тварини й навряд виник в лабораторії,

– вважають в організації.

Нестача прозорості та звітності – стара проблема цієї пандемії. Пекін звинувачували у приховуванні правди під її перших місяців.

Велика Британія заявила, що має на меті створити "нова агенція охорони здоров'я", щоб реагувати на майбутні пандемії. Але й зараз затримка з розповсюдженням вакцин по світу за зосередження їх в 10-ти найбагатших країнах викликає занепокоєння. Ось цей спільний підхід від глобального до регіонального рівня і має забезпечити новий договір.

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Міжнародна співпраця повинна поліпшити використання "даних та досліджень" на засадах "більшої прозорості, співпраці та відповідальності". Велика Сімка тепер має вивчити запропонований документ та обговорити його на саміті в Корнуолі, Великобританія.

Він має пройти у червні. Але ще раніше – у травні – повинна відбутися щорічна асамблея ВООЗ, на якій "пандемічний договір можуть вдосконалити", за словами Генсека.

Новий 1945 рік

Світові лідери натякнули, що світ потрібно знову врегулювати, як це було після 1945 року. Коронавірус – болюче нагадування, що "ніхто не в безпеці, поки всі не в безпеці". Для цього треба посилювати "транскордонне співробітництво". Після двох світових воєн, йдеться у тексті, лідери зібралися, щоб створити багатосторонню систему.

Нинішню ситуацію порівняли зі світом після двох світових воєн / Фото Fortune

Її цілі були чіткими: об'єднати країни, розвіяти спокуси ізоляціонізму та націоналізму (як показала історія, цього і наразі не вдалося добитися повною мірою – 24). Борис Джонсон певний час виступав за більш спільний та глобальний підхід до пандемій. Ще у лютому він звернувся до колег з G7 з цією пропозицією.

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Голова уряду Британії тоді хотів прогресу у галузі обміну даними у медичній галузі. Наприклад, без спеціальних дій, світ не буде повністю вакцинований до 2022 року. А до того моменту виникнуть нові проблеми з варіантами вірусу. Попереду, зазначив бізнес-секретар Британії Квасі Квартенг, "ще довгий шлях. Ми повинні зробити все, щоб боротися з коронавірусом та пандемією".

Втім, є й деякі винятки, пише CNN. Лідери КНР, США та РФ поки що не поставили підписи під запропонованим договором. Генсек ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що коментарі Вашингтона та Пекіна "загалом позитивні", навіть якщо вони наразі не долучилися до 24 інших лідерів.