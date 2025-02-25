Чому Трамп вирішив стати на бік Путіна і кому ще це вигідно

Дональд Трамп, найімовірніше, вирішив бути партнером Росії на противагу Європі. Проте, дуже малоймовірно, що цей союз підтримають американці.

Таку думку 24 Каналу висловив політтехнолог Михайло Шейтельман. Він пригадав, що свого часу багато країн вирішили бути партнерами з гітлерівською Німеччиною. США, до речі, тоді були за крок до цього, а цього разу, можливо, вони зроблять цей крок.

Читайте також У президента Трампа є план, – Дуда про завершення війни в Україні

Хто схиляє Трампа до союзу з Росією

Шейтельман зауважив, що це війна за традиційні європейські цінності, які відстоює Україна, Канада та інші, проти неофашистських утворень, зокрема Росії та нинішньої влади США.

Російський народ переважно прихильник цих фашистських цінностей, а народ США, я думаю, що проти. Так, більшість американців проголосували за Трампа, але я не впевнений, що сьогодні ці люди підтримують союз США та Росії. Цінності все ж таки були дорожчі за гроші,

– мовив політтехнолог.

Однак, з його слів, у цій війні Україна не буде одна. Це виглядатиме як єдиний фронт Європи проти Росії та США.

Дехто помилково вважає, що у Трампа нібито якась хитра стратегія, але це не так. Він навіть не в курсі усього, що відбувається,

– додав Шейтельман.

Ідеологія оточення Трампа збігається з ідеологією Владіміра Путіна. Білий дім сьогодні захопили люди, які хочуть коаліції з росіянами. Зокрема, Джей Ді Венс, Ілон Маск, Пітер Тіль.

До слова, Трамп заявив, що може відвідати Москву, коли ситуація з війною в Україні "владнається". Проте каже, що візит на 9 травня є "надто завчасним".