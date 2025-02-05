Росія і Білорусь знову брязкають ядерною зброєю

Російський диктатор Владімір Путін вніс на ратифікацію до Держдуми договір з Білорусією про гарантії безпеки в рамках Союзної держави у середу, 5 лютого.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пропагандистські ЗМІ. У документі передбачений пункт і стосовно умов застосування ядерної зброї.

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Що передбачає договір між Росією та Білоруссю

Згідно з внесеним у російську Держдуму документом, Москва та Мінськ розглядатимуть потенційний збройний напад на учасника Союзної держави, тобто на Росію або Білорусь, як акт агресії проти Союзної держави загалом.

Російська ядерна зброя може бути використана у відповідь на застосування проти Росії або Білорусії звичайної зброї, що створює загрозу суверенітету,

– пишуть росЗМІ, посилаючись на договір.

Також зазначається, що "з метою запобігання актам агресії" біля Білорусі можуть створювати військові об'єкти й розміщувати російські військові формування.

Довідково. Союзна держава – це наддержавне об'єднання Росії та Білорусі, яке поетапно формує єдиний простір у політичній, економічній, військовій, митній, валютній, юридичній та культурно-гуманітарній сферах. Договір про створення союзної держави Росії й Білорусі набув чинності 26 січня 2000 році.

Нагадаємо, Володимир Зеленський в інтерв'ю Пірсу Моргану заявив, що якщо вступ України до НАТО затягнеться, союзники повинні надати зброю для її захисту, зокрема ядерну. Марія Захарова різко відреагувала на слова Зеленського, звинувативши його в ядерному шантажі.