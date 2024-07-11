У НАТО назвали головних союзників Росії у війні: кого з них вважають "вирішальним чинником"

У Декларації Вашингтонського саміту Північноатлантичний альянс означив коло країн, яких вважає союзниками Росії у її війні проти Україні. Особливого занепокоєння у НАТО викликають космічна та ядерна програма Китаю.

Однак це не єдина країна, яку в своїй Декларації вписало НАТО.

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Кого НАТО назвало як головних союзників Росії у війні проти України

Передусім у документі вказали Білорусь. Там зауважили, що вона підтримує цю війну, надаючи доступ до своєї території та інфраструктури. Поглиблення політичної та військової інтеграції Росії та Білорусі, включно з розгортанням передового російських військ у Білорусі, має негативні наслідки для регіональної стабільності та оборони Альянсу.

Крім цього, також зазначають, що КНДР та Іран підживлюють агресивну війну Росії проти України, надаючи Росії боєприпаси та безпілотники.

Ми рішуче засуджуємо експорт КНДР артилерійських снарядів і балістичних ракет, який є порушенням численних резолюцій Ради Безпеки ООН, і з великим занепокоєнням відзначаємо поглиблення зв'язків між КНДР і Росією,

– ідеться у Декларації.

При цьому "вирішальним чинником війни Росії проти України" в Альянсі вказали Китай через його так зване "безмежне" партнерство та широкомасштабну підтримку оборонно-промислової бази Росії, зокрема через передачу матеріалів подвійного призначення, таких як компоненти зброї, обладнання та сировина, які служать ресурсами для оборонного сектора країни-агресорки Росії.

В Альянсі закликали КНР припинити будь-яку матеріальну та політичну підтримку військових зусиль Росії.

Водночас у НАТО констатують, що КНР створює системні виклики євроатлантичній безпеці через постійну зловмисну ​​кібер- та гібридну діяльність. Тобто – її протистояння з Альянсом проявляється й поза контекстом війни Росії проти України.

У Декларації зазначено, що особливе занепокоєння в Альянсу викликає розвиток космічних можливостей КНР та розширення її ядерного арсеналу.