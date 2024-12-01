Введення західних військ в Україну: Зеленський розповів, наскільки це можливо

Президент Володимир Зеленський заявив, що половина українських союзників можуть припинити свою підтримку. Це відбудеться, якщо порушити питання про введення військ партнерів на територію України.

Під час брифінгу за підсумками зустрічі з головою Європейської ради Антоніу Коштою Володимир Зеленський повідомив, що Україна була б рада такій допомозі, передає 24 Канал.

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Що заявив Зеленський

Президент України зазначив, що Україна ніколи не попросить ввести війська на свою територію. Проте сказав, що держава буде щаслива такій допомозі проти російського вторгнення.

Зеленський також зауважив, що Росія, на відміну від України, воює з Північною Кореєю, з Іраном та іншими союзниками.

А ми самі воюємо. Так, з допомогою партнерів, але ми самі… І якщо я підніму це питання з ЄС, з НАТО: будь ласка, нам потрібні ваші війська… Якщо я підніму це питання, одразу половина наших союзників припинять свою підтримку,

– каже президент.

Він також додав, що не може так ризикувати та просити ввести війська союзників в Україну.