Глобальне протистояння в розпалі: військовий оглядач порівняв ресурси Заходу та Сходу

Україну підтримує західний світ, а з Росією є східні союзники на кшталт Ірану, Північної Кореї тощо. Не варто забувати і про Китай та Індію.

Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач Денис Попович, зауваживши, що західний світ тривалий час займався роззброєнням. Але він все одно мають великий потенціал.

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Хто сильніший

Як наголосив Попович, запаси і Заходу, і Сходу приблизно рівноцінні, якщо розглядати все у контексті війни в Україні. Тут глобальне протистояння вже в розпалі. Попри це, наша держава отримала лише невелику кількість артилерії, танків; є обмежена кількість літаків. Немає дозволів на використання далекобійної зброї тощо.

Захід може дати нам більше. Звісно, певний запас є і в Росії. Вони можуть розраховувати на своїх союзників. На мій погляд, наявні запаси більш-менш рівноцінні. Більше все-таки у Заходу. Адже на нашому боці перебуває більше держав. Якби Захід увімкнувся на повну, то задавив би Росію з Іраном та КНДР,

– сказав Попович.

На жаль, наразі Захід не повністю увімкнувся. Є держави на кшталт країн Балтії чи скандинавських країн, які готові рішучіше діяти проти Росії. Але є й Сполучені Штати, де продовжують побоюватися потенційної ескалації. Хоча після операції ЗСУ в Курській області можна було б діяти рішучіше.