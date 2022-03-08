S&P знизило до "CCC-" рейтинги 52 російських компаній та корпорацій

Міжнародне рейтингове агентство S&P знизило кредитні рейтинги в іноземній та національній валюті 52 російських корпорацій та компаній до "CCC-" з "BBB-". Рейтинг спрямований на перегляд із можливим зниженням.

На такий крок у S&P пішли через агресію Росії проти України. Причиною є й введення масштабних санкцій проти Москви.

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Про які компанії та корпорації мовиться:

"Лукойл",

"Алроса",

"Газпром",

"Роснефть",

"Северсталь",

"Новатек",

"Ростелеком",

"Мегафон",

X5 Group,

"Яндекс",

РЗ та інші.

Зазначимо, що раніше Morgan Stanley прогнозував, що вже навесні Росія може отримати дефолт. Орієнтовна дата – 15 квітня. Через потужні санкції знецінились облігації російських компаній, рекордні значення курсу рубля. Ймовірно, що вже незабаром Москва може не справитись з виплатою зовнішнього боргу.

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