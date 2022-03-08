S&P знизило до "CCC-" рейтинги 52 російських компаній та корпорацій
Джерело:S&P
Міжнародне рейтингове агентство S&P знизило кредитні рейтинги в іноземній та національній валюті 52 російських корпорацій та компаній до "CCC-" з "BBB-". Рейтинг спрямований на перегляд із можливим зниженням.
На такий крок у S&P пішли через агресію Росії проти України. Причиною є й введення масштабних санкцій проти Москви.
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Про які компанії та корпорації мовиться:
- "Лукойл",
- "Алроса",
- "Газпром",
- "Роснефть",
- "Северсталь",
- "Новатек",
- "Ростелеком",
- "Мегафон",
- X5 Group,
- "Яндекс",
- РЗ та інші.
Зазначимо, що раніше Morgan Stanley прогнозував, що вже навесні Росія може отримати дефолт. Орієнтовна дата – 15 квітня. Через потужні санкції знецінились облігації російських компаній, рекордні значення курсу рубля. Ймовірно, що вже незабаром Москва може не справитись з виплатою зовнішнього боргу.