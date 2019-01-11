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      Спалах метану на шахті у Павлограді: що відомо про стан постраждалих

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      Спалах метану на шахті у Павлограді: що відомо про стан постраждалих
      Спалах метану на шахті у Павлограді: що відомо про стан постраждалих / Unsplash

      Ввечері 10 січня на Дніпропетровщині на шахті імені Героїв космосу, що належить "ДТЕК Павлоградвугілля", спалахнув метан, в результаті чого виникла пожежа. Всього на момент вибуху на ділянці знаходилися 15 осіб, з яких п'ятеро постраждало.

      Про це повідомляє прес-служба ДСНС у Дніпропетровській області.

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      Напередодні 24 канал повідомляв, що аварія на шахті сталася через спалах метану на ділянці 1130-ої лави на горизонті 370 метрів.

      На місці НП постраждали 5 шахтарів. Наразі троє з них перебувають у реанімації, медики оцінюють їх стан як стабільно важкий. Ще дві людини в хірургії, їх стан середнього ступеню важкості.

      У ДСНС заявили, що з шахти вивели всіх робітників в кількості 182 людини. Співробітниками гірничорятувального загону (аварійно-рятувальний) проводяться роботи по ізоляції дільниці 2 (встановлюють перемички).

      Нагадаємо, що поліція Дніпропетровщини відкрила кримінальне провадження за фактом спалаху метану на шахті імені Героїв космосу ДТЕК "Павлоградвугілля" за статтею "Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою".

      Теги: Новини України Аварії на шахтах Новини Дніпра Вугільна промисловість Пожежа Павлоград Надзвичайні ситуації
      Джерело: 24 канал
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