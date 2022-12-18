В Іркутській області спалахнула нафтогазова установка: понад тисячу квадратів у вогні

За загадкових обставин у росіян ледь не щодня стаються пожежі. Зокрема, стало відомо, що вогонь завітав на Марківське нафтогазоконденсатне родовище, що в Іркутську.

Не встигли рятувальники у Владивостоці загасити полум'я, що горіло понад 14 годин, як їм уже "доводиться їхати" в Іркутськ на нафтогазове родовище. 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ повідомляє, що 18 грудня спалахнула чергова пожежа в Росії.

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Яка площа займання родовища

Місцеві телеграм-канали Іркутська пишуть, що площі поширення вогню понад одна тисяча квадратних метрів. Цю інформацію згодом підтвердив ворожий губернатор регіону. Окрім того, за попередніми даними, постраждала одна людина.