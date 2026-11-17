У вівторок, 17 листопада в країні-агресорці сталась чергова авіакатастрофа. У Кемеровоській області разом з екіпажем розбився військовий вантажний літак Ан-12.

На борту перебувало 17 російських військових. Про це повідомляють телеграм-канали.

Що відомо про інцидент?

Вдень 16 листопада поряд з селом Ягунова, що поблизу Кемерово, впав військовий транспортник. Російські воєнкори повідомляють, що це був Ан-12. Всі 17 окупантів, що були на борту загинули.

Причиною падіння називають загоряння одного з двигунів. Ан-12 прямував з Новосибірська до Канську.

О 16:39 губернатор Кемеровської області підтвердив авіакатастрофу. Чиновник розповів, що на місці працюють поліція, нацгвардія та інші відповідні служби

Падіння літака у Кемеровській області: дивіться відео