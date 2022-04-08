Спалене ордами Батия, а тепер ордами Путіна, – ДСНС про Бородянку
8 квітня 2022 , 04:45Читать новость на русском
Джерело:ДСНС
Бородянка зазнала масштабних руйнувань вже вдруге в своїй історії. У 1240 містечко спалила орда Батия, у 2022 – орда Путіна.
На відміну від орди татаро-монгольської, орда російська захлинулась на древніх землях Київщини. Завдяки таким населеним пунктам, які стали форпостами у цій кривавій, загарбницькій війні Росії проти України.
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Відбудуємо кожну хату, відродимо кожне, знищене новітньою ордою, місто і село. Жодних сумнівів. І батька Тараса, розстріляного російськими фашистами, відновимо, як і всю нашу державу,
– наголосили у ДСНС.
Окупанти зруйнували Бородянку / Фото ДСНС
Мабуть, найбільш зруйнованим містом на Київщині є Бородянка: відео