Спалений дотла: як зараз виглядає залічничний вокзал Маріуполя
16 квітня 2022 , 13:54Читать новость на русском
Джерело:Маріупольська міська рада
Маріупольська міська рада оприлюднила моторошну світлину вокзалу в Маріполі, який розтрощили російські окупанти. Залізничному вокзалу не вдалося пережити "русскій мір" - будівля зруйнована вщент.
Маріупольська міська рада показала порівняння вокзалу до війни, та будівлі після десятків днів обстрілів.
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Від залізничного вокзалу в Маріуполі залишилися лиш стіни –будівлю ледь впізнати.
Залічничний вокзал Маріуполя. Тоді і зараз. Полонені росіяни будуть працювати на відбудові міста, як до них німці. Розплата прийде…
– написали у міськраді.
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