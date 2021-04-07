Спалили поселення ромів: ЄСПЛ зобов'язав Україну виплатити 2,7 тисячі євро

Європейський суд з прав людини зобов’язав Україну виплатити 2,7 тисячі євро штрафу ромам. Все через спалення їхнього поселення у Києві в 2012 році перед чемпіонатом з футболу Євро-2012.

До суду звернулась ромка Ріта Пастрама, яка жила тоді жила в наметовому поселенні. Воно було розташоване біля залізничної платформи Лівий берег на вулиці Березняківська.

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Що розповіла ромка

За словами Пастрами, їхнє поселення спалили міліціонери в цивільному одязі перед чемпіонатом з футболу Євро-2012. У 2014 році жінка звернулася до ЄСПЛ, вказавши на порушення кількох статей, що стосуються:

заборони нелюдського поводження,

права на приватне життя,

права на ефективний засіб юридичного захисту,

заборони дискримінації.

Що вирішив суд

ЄСПЛ 1 квітня 2021 року визнав спалення житла Пастрами порушенням права на приватне життя. Відтак Україні присудили штраф.

Адвокатка Центру стратегічних судових справ Української Гельсінської спілки Олена Сапожнікова розповіла, що ромка померла влітку 2018 року, тож гроші поділять між трьома її малими дітьми, які перебувають під опікою.

Деталі спалення помешкання