На Лиманському напрямку окупанти "розводять багаття" з власної техніки
- На Лиманщині російські окупанти самостійно підпалили свою техніку, щоб уникнути знищення українськими дронами.
- Бійці батальйону безпілотників стали свідками, як окупанти облили бензином і підпалили свій УАЗ СГР.
На Лиманському напрямку росіяни почали спалювати власну техніку. Так українські захисники планували уразити ворожу техніку дроном, але стали свідками самознищення автівки.
Про це йдеться в повідомленні Третього армійського корпусу.
Для чого росіяни спалюють свою техніку?
На лінії бойового зіткнення на Лиманщині ворог раптово почав "розводити багаття" зі своєї "буханки". Свідками "культу жертвоприношення" стали бійці батальйону безпілотників.
Спершу, оператори дронів помітили, як окупанти вийшли з машини. Один з них почав поливати "буханку", ймовірно, бензином, а пізніше – підпалив його. Решта групи просто стояла та спостерігала, як палає транспорт.
Для того щоб уникнути ударів наших дронів, противник "здійснив сеанс самоспалювання", адже вони бачили, що до цього українські оператори вже знищували техніку в цьому районі.
Як росіяни спалили свою ж "буханку": дивіться відео
Які нові розробки озброєння Росії?
Росія випробувала морський безекіпажний катер "Скорлупа", здатний запускати FPV-дрони. За словами військового оглядача Івана Тимочка в ефірі 24 Каналу, такі катери можуть становити реальну загрозу для українських портів, кораблів та мостів.
Крім того, Росія застосовує безпілотники "Гербера" для запуску FPV-дронів, які можуть використовуватися як для ударів, так і для розвідки. За словами експерта "Флеш", такі випадки фіксуються щодня, проте поки невідомо, чи переросте ця практика у масове використання.
За даними Повітряних сил ЗСУ, під час масованих атак Росія може одночасно запускати понад 500 БпЛА. Крім того, дрони супроводжуються різними типами ракет, щоб перевантажити українську ППО.