Не дресируються, – Суббота про чітку різницю між росіянами та українцями

У міф про братні народи не вірить ніхто вже давно. Поки українці воюють за свою свободу, росіяни припнули язики і турбуються лише про те, що поїсти та де поспати.

Про це 24 каналу розповів психотерапевт Спартак Суббота. Він пояснив глобальну різницю в мисленні росіян та українців.

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Суббота згадав відео, на якому питали дітей про їхнє найбільше бажання. Російські діти хотіли машинку, щось із їжі, а бажанням українських дітей було закінчення війни та здобуття волі. Українські діти не просять ковбасу, вони хочуть, щоб повернулися українські воїни. В дитини вже є розуміння поняття "свобода", а це найвище благо людини.

У цьому сенсі піраміда потреба Маслоу, де є базові потреби їсти, спати – домінує в Росії, вони навіть не розуміють нащо жити,

– підкреслив Суббота.

Різні базові потреби

Скільки б вони не повторювали, що ми брати, однак ми дуже відрізняємося, наголосив психотерапевт. У нас з ними різні базові потреби. Українці вже навіть не жаліються на відключення світла, їх тішить те, скільки зусиль на це витрачає Росія, що їй насправді гірше, ніж нам.

На зло цим дебілам на болотах ми живемо більш якісно. Я бачу, що люди реально кріпляться,

– додав Суббота.

Росіяни хочуть, щоб ми скотилися до їхнього рівня, але для цього нам доведеться видалити лобну кору, переконаний спікер. Саме вона відповідає за морально-вольові якості та соціалізацію, за логіку та здатність вірити в людство: "Вони як примати, але не вищі, а нижча ланка, яка не дресирується".

Спартак Суббота про різницю між росіянами та українцями: дивитись відео

Немає нічого пов'язаного з нацією

Росіяни не розуміють, що таке нація. Це підтверджує те, як вони реагують на питання. Суббота навів приклад: якщо українців, що проходять урядовим кварталом, спитати про ставлення до війни, вони можуть дати різні відповіді, але обов'язково чесні та відкриті. Якщо те ж саме спитати росіянина, він відповість щось на кшталт: "Я не можу про це казати". Це, за словами Субботи, пояснюється тим, що росіяни живуть в державі хтонів, в державі охоронців, де кожне життя нице і нікчемне, але вони цього зрозуміти не можуть.

На думку психотерапевта, народ росіян – це скупчення різних людей. Вони кажуть, що Росія – багатонаціональна країна, а насправді вона багатонародна. Вони зібрали різні народи, але не мають ідентичності як такої, не мають ідеї. Українці розуміють, що таке нація і чим вона відрізняється від народності, зауважив Суббота. Ми розуміємо, що таке націоналізм, національність, розуміємо, що у нас є національна ідентичність, національна ідея – ідея свободи.

Це розуміють навіть діти. Мені здається, що у нас пес Патрон розумніший вже за їхніх лідерів,

– підкреслив Суббота.

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