Спека частково відступить, Україну накриють грози: прогноз погоди на 21 червня

20 червня 2022 , 15:23
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Джерело:

Укргідрометцентр

Погода у вівторок, 21 червня, в Україні потішить людей, які вже трішки втомилися від спеки. У більшості областей України прогнозують грози.

На Заході температура повітря знизиться до +19...+23 градусів. За даними синоптиків, найпрохолодніше буде у Луцьку. Там прогнозують +19...+21 градус. У Рівному обіцяють +20...+22 градуси.

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У Львові та Чернівцях температура повітря опуститься до +21...+23 градусів. У центральних, південних та північних областях України буде спекотніше. 

Зокрема, у Києві прогнозують +24...+26 градусів. Жителів столиці попереджають про грози.

Найтепліше буде на Харківщині, Дніпропетровщині, Луганщині та Донеччині. Там температура повітря прогріється до +30...+32 градусів. На Півдні прогнозують до +29...+31 градуса.

У Сімферополі прогнозують +27...+29 градусів.

Фактично на всій території України прогнозують грози. Людям рекомендують не виходити з дому без парасольок. Сонячно буде лише на території:

  • Харківської області;
  • Донецької області;
  • Луганської області;
  • Дніпропетровської області;
  • Херсонської області;
  • Криму.

Прогноз синоптикині Діденко

Синоптикиня Наталка Діденко заявила, що 21 червня в Україну завітає  холодний атмосферний фронт. Спека трішки відступить. 

Протягом дня вівторка температура повітря у західних, північних областях та в багатьох центральних знизиться до +20+26 градусів. Спека ще втримається завтра на Сході, Півдні, у Дніпрі з районами, на Сумщині та на Полтавщині,
– заявила синоптикиня.

Прогноз погоди у містах України 21 червня

  • Ужгород – +25...+27
  • Львів – +21...+23
  • Івано-Франківськ – +22...+24
  • Тернопіль – +21...+23
  • Чернівці – +21...+23
  • Хмельницький – +20...+22
  • Луцьк – +19...+21
  • Рівне – +20...+22
  • Житомир – +21...+23
  • Вінниця – +25...+27
  • Одеса – +27...+29
  • Миколаїв – +29...+31
  • Херсон – +29...+31
  • Сімферополь – +27...+29
  • Кропивницький – +29...+31
  • Черкаси – +28...+30
  • Чернігів – +26...+28
  • Суми – +28...+30
  • Полтава – +29...+31
  • Дніпро – +30...+32
  • Запоріжжя – +29...+31
  • Донецьк – +30...+32
  • Луганськ – +30...+32
  • Харків – +30...+32
  • Київ – +24...+26


Погода в Україні 21 червня / Карта Укргідрометцентру

 

Автор: Мар'яна Бекало