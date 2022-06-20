Спека частково відступить, Україну накриють грози: прогноз погоди на 21 червня

Погода у вівторок, 21 червня, в Україні потішить людей, які вже трішки втомилися від спеки. У більшості областей України прогнозують грози.

На Заході температура повітря знизиться до +19...+23 градусів. За даними синоптиків, найпрохолодніше буде у Луцьку. Там прогнозують +19...+21 градус. У Рівному обіцяють +20...+22 градуси.

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У Львові та Чернівцях температура повітря опуститься до +21...+23 градусів. У центральних, південних та північних областях України буде спекотніше.

Зокрема, у Києві прогнозують +24...+26 градусів. Жителів столиці попереджають про грози.

Найтепліше буде на Харківщині, Дніпропетровщині, Луганщині та Донеччині. Там температура повітря прогріється до +30...+32 градусів. На Півдні прогнозують до +29...+31 градуса.

У Сімферополі прогнозують +27...+29 градусів.

Фактично на всій території України прогнозують грози. Людям рекомендують не виходити з дому без парасольок. Сонячно буде лише на території:

Харківської області;

Донецької області;

Луганської області;

Дніпропетровської області;

Херсонської області;

Криму.

Прогноз синоптикині Діденко

Синоптикиня Наталка Діденко заявила, що 21 червня в Україну завітає холодний атмосферний фронт. Спека трішки відступить.

Протягом дня вівторка температура повітря у західних, північних областях та в багатьох центральних знизиться до +20+26 градусів. Спека ще втримається завтра на Сході, Півдні, у Дніпрі з районами, на Сумщині та на Полтавщині,

– заявила синоптикиня.

Прогноз погоди у містах України 21 червня

Ужгород – +25...+27

Львів – +21...+23

Івано-Франківськ – +22...+24

Тернопіль – +21...+23

Чернівці – +21...+23

Хмельницький – +20...+22

Луцьк – +19...+21

Рівне – +20...+22

Житомир – +21...+23

Вінниця – +25...+27

Одеса – +27...+29

Миколаїв – +29...+31

Херсон – +29...+31

Сімферополь – +27...+29

Кропивницький – +29...+31

Черкаси – +28...+30

Чернігів – +26...+28

Суми – +28...+30

Полтава – +29...+31

Дніпро – +30...+32

Запоріжжя – +29...+31

Донецьк – +30...+32

Луганськ – +30...+32

Харків – +30...+32

Київ – +24...+26



Погода в Україні 21 червня / Карта Укргідрометцентру