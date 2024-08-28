У Києві з початку тижня зафіксували два нових температурних рекорди

У Києві з 26 серпня зафіксували два температурні рекорди. Зокрема, в місті була найвища температура повітря.

У обсерваторії імені Бориса Срезневського розповіли, що спека 27 серпня у Києві перевищила два рекордні показники.

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Що відомо про погоду в Києві

Черговий температурний рекорд у столиці... У Києві максимальна температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цієї дати,

– заявили в обсерваторії.

За їхніми даними, температура повітря сягнула 33,8 градуса та перевищила попередній рекордний показник 1943 та 2023 років на 0,5 градуса.

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До речі, кліматологи розробили стратегію адаптації до змін клімату для Миколаївської, Львівської та Івано-Франківської областей. Зокрема, вчені передбачили, яким може стати клімат в Україні до 2100 року.

Також вони зауважили, що до 2040 року середньорічна температура в Україні збільшиться на 1 градус, а до кінця століття – на 2 – 4 градуси, це залежатиме від рівня викидів парникових газів.