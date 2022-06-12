Спека не відступатиме: прогноз погоди на 13 червня
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні у понеділок, 13 червня, все ще буде спекотною. У більшості регіонів – сухо. Щоправда, на Сході та в деяких західних областях можуть бути грози.
Червнева спека протримається на території країни у перший день тижня. Нижче +27 градусів не прогнозують в жодному регіоні.
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Позначка термометра перевалюватиме за +30
Найбільш спекотно – на Півдні та Сході. Зокрема, на Херсонщині та Запоріжжі обіцяють +30...+32. У Харківській, Донецькій, Луганській та Миколаївській областях температура повітря теж перевалюватиме за +30. Не відставатиме й Одещина.
В інших регіонах, стовпчики термометрів теж можуть досягати позначки +30. Наприклад, на Півночі та в Центрі. У Чернігові та Києві – +28...+31.
У західних областях температура повітря буде меншою. Однак і там обіцяють далеко не прохолодну погоду. Зокрема, на Львівщині, Волині та Івано-Франківщині – +27…+29.
Пориви вітру в Україні сягатимуть всього 3 – 8 метрів за секунду.
Прогнозують і грози
Крім спеки, у понеділок прогнозують грози у низці регіонів. Вдень гримітиме у східних, частині південних та західних областей:
- У Харківській області,
- Луганській,
- Донецькій,
- Дніпропетровській,
- Запорізькій,
- Херсонській,
- Волинській,
- Львівській.
Прогноз погоди у містах України 13 червня
Ужгород – +28...+30;
Львів – +27...+29;
Івано-Франківськ – +27...+29;
Тернопіль – +28...+30;
Чернівці – +27...+29;
Хмельницький – +28...+30;
Луцьк – +27...+29;
Рівне – +27...+29;
Житомир – +28...+30;
Вінниця – +28...+30;
Одеса – +28...+30;
Миколаїв – +29...+31;
Херсон – +30...+32;
Сімферополь – +29...+31;
Кропивницький – +28...+30;
Черкаси – +27...+29;
Чернігів – +29...+31;
Суми – +27...+29;
Полтава – +28...+30;
Дніпро – +29...+31;
Запоріжжя – +30...+32;
Донецьк – +29...+31;
Луганськ – +29...+31;
Харків – +29...+31;
Київ – +28...+30.
Погода в Україні на 13 червня / Карта Укргідрометцентру