Чи увірветься тепло до +25 градусів в Україну: синоптикиня дала чітку відповідь

Найближчим часом в Україні не очікується різкого потепління до по-справжньому літніх значень. У короткостроковій перспективі температурні значення зростатимуть поступово, без суттєвих стрибків.

Про це у новому ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу повідомила представниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха.

Чи буде сильне потепління у травні?

В інтерв'ю Наталія Птуха повідомила, що, згідно з поточними розрахунками синоптиків, наразі немає жодних ознак, які б свідчили про значне підвищення температури, наприклад до 25 градусів тепла, по території України.

Представниця Укргідрометцентру зауважила, що станом на зараз розрахунки свідчать лише про підвищення температури повітря максимально до 20 градусів тепла у західних і південних областях, яке почнеться з 3 травня.

А надалі вже будемо дивитися й уточнювати,

– додала вона.

Чи можна сказати, що буде влітку?

Вона пояснила, що довгострокові та сезонні прогнози мають обмежену точність і відображають лише загальні тенденції, бо погодні умови можуть суттєво змінюватися через локальні процеси, які часто відрізняються.

Для більш глобальних континентальних процесів або процесів у певних півкулях може бути одна тенденція, але локальні процеси, які безпосередньо будуть над територією України, можуть кардинально відрізнятися,

– каже фахівчиня.

Водночас Наталія Птуха також наголосила, що такі локальні особливості складно передбачити заздалегідь, тому, за її словами, детальні прогнози залишаються актуальними лише на короткострокову перспективу.

До речі. Раніше метеорологиня Віра Балабух припускала, що погода влітку в Україні буде комфортною та подекуди спекотною, дещо вищою за кліматичну норму. Але точні температури наразі нереально спрогнозувати.

Якою найближчим часом буде погода?

Наталія Птуха повідомляла, що ще найближчими днями у більшості регіонів вдарять заморозки до -3 градусів. Водночас у денні години сонячні промені частково нівелюватимуть вплив холодної повітряної маси на Україну.

Зокрема, про таку небезпеку попереджали Рівненську, Львівську, Волинську, Чернівецьку, Івано-Франківську, Закарпатську, Житомирську, Київську, Харківську та інші області, за винятком південної частини країни.

Натомість через підвищення атмосферного тиску у приземному шарі ймовірність опадів в Україні суттєво зменшується. Тому інтенсивних опадів найближчими днями по країні не очікується ніде. Сильного вітру також не буде.