І знову спека: синоптики очікують у липні суттєве підвищення температури
7 липня 2021 , 13:52Читать новость на русском
Наприкінці червня в Україні була аномальна спека, а після неї деякі регіони накрили грози та зливи. У липні температура повітря знову суттєво підніметься.
Синоптики запевнили, що вже у наступні дні варто очікувати на посилення спеки у всіх регіонах країни. Температура коливатиметься від +29 градусів і сягатиме аж +34.
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Така погода може настати вже 8 – 9 липня. Синоптичну ситуацію визначатиме антициклон Cornelieke. Саме через антициклонічне поле погода влітку є сухою, малохмарною та спекотною.
Спека в Україні 2021: що відомо
- Літо у 2021 році вразило українців аномально спекотної погодою.
- На Закарпатті, наприклад, зафіксували рекордну за останні 130 років температуру – +39,8 градуса.
- Водночас у Львові вперше за 75 років температура повітря сягнула +32 градуса.
- У Києві ж стовпчики термометрів підіймалися до відмітки у +35 градусів.
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