І знову спека: синоптики очікують у липні суттєве підвищення температури

7 липня 2021 , 13:52
Читать новость на русском

Джерело:

Український гідрометеорологічний центр

Наприкінці червня в Україні була аномальна спека, а після неї деякі регіони накрили грози та зливи. У липні температура повітря знову суттєво підніметься.

Синоптики запевнили, що вже у наступні дні варто очікувати на посилення спеки у всіх регіонах країни. Температура коливатиметься від +29 градусів і сягатиме аж +34.

До теми Як пережити спеку з дитиною, щоб вберегти її від перегрівання

Така погода може настати вже 8 – 9 липня. Синоптичну ситуацію визначатиме антициклон Cornelieke. Саме через антициклонічне поле погода влітку є сухою, малохмарною та спекотною.

Спека в Україні 2021: що відомо

  • Літо у 2021 році вразило українців аномально спекотної погодою.
  • На Закарпатті, наприклад, зафіксували рекордну за останні 130 років температуру – +39,8 градуса.
  • Водночас у Львові вперше за 75 років температура повітря сягнула +32 градуса.
  • У Києві ж стовпчики термометрів підіймалися до відмітки у +35 градусів.


Як правильно засмагати / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

Автор: Тетяна Пасічник