Повітря розігріється до +29: синоптикиня відповіла, чи буде різка зміна погоди в Україні

В Україні найближчими днями нарешті встановиться стабільна та спокійна погода без різких змін. Водночас наразі передбачають досить спекотні умови через вплив поля підвищеного атмосферного тиску.

Таку інформацію повідомила представниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха в ексклюзивному коментарі 24 Каналу.

Як зросте температура в Україні?

Представниця Укргідрометцентру розповіла, що найближчим часом різких змін у погоді не очікують, збережеться раніше встановлене тепло. Погодну ситуацію і надалі визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску.

Відповідно, у нас буде більше сонця і вже переважатиме південно-західний вітер, який нестиме до нас приємне тепло з Балкан,

– розповіла вона.

За її словами, найближчими днями температура повітря у більшості областей уночі коливатиметься від 8 до 15 градусів тепла. Натомість удень стовпчики термометрів відчутно зростуть і становитимуть від 19 до 26 градусів тепла.

Ба більше, Наталія Птуха зазначила, що удень у середу, 6 травня, у західних, північних і деяких центральних областях повітря може прогрітися аж до 29 градусів тепла, що є стрімким переходом, але у межах кліматичної норми.

Наскільки такі підвищення є нормальними?

За спостереженнями синоптиків, протягом 4 травня середньодобова температура повітря у Києві становила орієнтовно 18,5 градусів тепла, загалом по Україні фахівці фіксували позначки в діапазоні від 17 до 19 градусів тепла.

Наталія Птуха пояснила, що у деяких регіонах, зокрема східних, центральних, Львівській, Закарпатській, Одеській і Миколаївській областях ці значення є наближеними до норми. В інших – подекуди перевищують її на 4 – 5 градусів.

Довідково. У травні середня температура за місяць, згідно з аналізом показників минулих років, зазвичай становить від 13 до 17 градусів тепла, тоді як у гірських районах вона здебільшого нижча – від 7 до 12 градусів тепла.

Що прогнозують синоптики на найближчий тиждень?

Цього тижня в Україні прогнозують стрімке потепління після затяжного періоду холоду. Температурні значення, за словами синоптика Ігоря Кібальчича, сягатимуть майже звичних для літа показників, будуть й інші явища.

Наприклад, синоптик попереджав про короткочасні дощі та грози, які можуть подекуди виникати. Зауважимо, що подібні явища є цілком звичними для цього періоду, тому нічого аномального у подібних змінах точно немає.

Також повідомляли, що найвищі температури прогнозують насамперед у західних та північних областях. Дещо прохолодніше може бути у східних та південних регіонах. Попри це, надалі можливі незначні зниження.