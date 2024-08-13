Нова хвиля африканського тепла: чи буде в Україні знову +40 градусів

Вже в другій половині тижня до України прийде нова хвиля африканського тепла. Очікується, що температура перевищить +35 градусів.

Про це напередодні повідомила начальниця відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня.

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За прогнозом синоптиків, уже в четвер, 15 серпня, потоки поміняються на західні й південно-західні. В Україну з Балкан почне заходити тепле повітря африканського походження. І до 20 серпня воно вже пошириться на всю територію нашої держави.

Тому буде підвищення температури вночі до +13 – +19 градусів, на півдні до +22. Денна температура також з 15 серпня підвищиться у південних і більшості західних областей до +30 – +32 градусів. А 16 – 17 серпня на Півдні та Закарпатті потеплішає до +35 градусів, на решті території – близько +30 – +33,

– розповіла Наталія Голеня.

Додала, що сильна спека очікується упродовж 18 – 22 серпня. Так, температура в південних, центральних і східних областях може піднятися до +35 – +37.

Водночас 40 градусів поки не очікуємо,

– наголосила експертка.

До речі, за попередніми розрахунками Укргідрометцентру, суттєвого зниження температури до кінця серпня, ймовірно, не буде. Ба більше, тенденція останніх 20 років свідчить, що досить-таки тепла погода в Україні утримується до середини вересня.

Осені поки що не видно,

– підкреслила Голеня.

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Також начальниця відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру додала, що заморозки поки що не очікуються.