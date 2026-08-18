Припече до +37: синоптик попередив про нову хвилю спеки в Україні

Найближчими днями в Україні прогнозують спекотну погоду. Водночас 19 серпня буде короткий перепочинок від спеки, адже далі знову почне надходити розпечене субтропічне повітря.

Про це розповів начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань.

Коли буде сильна спека?

За прогнозом синоптика, 18 серпня центральні та східні області України перебуватимуть у теплому секторі циклонічної системи Margarete. Відтак погода залишатиметься сонячною та спекотною. У денні години там очікується +30…+33 градуси, а у нічні – +16…+18 градусів.

Наступного дня відбудеться зміна повітряної маси. На тлі цих змін вночі похолодає до +11…+16 градусів, а вдень прогнозують відносно комфортні +21…+26 градуси.

Істотних опадів не чекаємо. Це буде короткий перепочинок від спеки,

– додав Постригань.

Надалі, 20 серпня, температура знову буде підвищуватися. Як пояснив синоптик, з південних широт до нашої країни надходитиме субтропічне повітря, яке вже розпечене. У період 21 – 24 серпня температура уночі коливатиметься в межах +14…+19 градусів, а вдень – +30…+34 градусів. Місцями пригріє до +35…+37 градусів.

За даними провідних Європейських центрів прогнозування, саме в цей період Україна стане теплішою ніж Мадрид і Париж,

– зазначив Постригань.

Нагадаємо, рятувальники попередили про негоду низку областей. У вівторок грози, місцями град та шквали 15 – 20 метрів за секунду можливі у західних, північних та в ще п'ятьох інших областях.