Пекельна спека в Україні: у низці областей температура б'є багаторічні рекорди

Уже декілька днів спека в Україні б'є рекорди. 27 та 28 червня області гідрометцентри фіксували екстремальні показники.

24 Канал розповідає про ситуацію у регіонах.

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Де зафіксували температурні рекорди?

До України хвиля розжареного повітря прийшла з Південної та Центральної Європи.

Рекорд максимальної температури повітря зафіксували в Луцьку. 27 червня вона досягла +33,5.

Попереднє рекордне значення для цього дня було відмічено у 1961 році та становило +32,8.

Рекорд максимальної температури повітря зафіксували й у Вінниці. 27 червня вона перевищила на 0,4 рекордне значення цього дня 2024 року і склала +31,4.

А найспекотніше було в Ужгороді. Там стовпчики термометрів сягнули +34,6. Це перевищує максимальну добову температуру цього дня за весь період спостережень на 2,6. Попереднє рекордне значення було відмічено у 1994 році – +32,0.

Температура у Львові теж побила новий рекорд, який тримався 65 років. Це – +32,4.

А 28 червня екстремальні показники були у Рівному. Максимальна температура повітря на цю дату була +32,9 у 1963 році, а мінімальна – +5,3 у 2000.

Зверніть увагу! Синоптик Віталій Постригань застерігав, що найспекотнішими днями будуть 29 – 30 червня.

На тлі такої шаленої спеки у ДСНС закликають дотримуватися правил пожежної безпеки. Зокрема, цього просять рятувальники Житомирщини.

Стовпчик термометра вже давно перевалив за межу спеки, а комусь досі кортить взяти до рук сірник. Поки більшість шукає прохолоду, рятувальники Житомирщини, стікаючи потом у бойовому одязі, годинами гасять суху траву. Не через блискавку. Не через випадковість. Через чиюсь байдужість і недбалість,

– зазначили у ДСНС.

Лише за 27 – 28 червня в області рятувальники вже ліквідували 11 пожеж сухої рослинності.

Вони наголошують, що кожен підпал – це загиблі тварини й птахи, знищена природа, загроза оселям і людським життям.

Пам'ятайте! Наслідки таких пожеж можуть бути катастрофічними, особливо в період сильної спеки та вітру. Одного сірника достатньо, щоб вогонь вийшов з-під контролю. Не паліть суху траву!

Коли послабшає спека?

Температура повітря +35 та вище є доволі рідкісним явищем для України.

Синоптикиня Наталія Птуха розповіла, що сильна спека в Україні подекуди збережеться ще до 1 липня. Насамперед йдеться про південні області, де температура повітря ще може бути +35 – +38.

Уже з 2 липня очікується поступове послаблення спеки. Попри це, ночі ще будуть теплими із +18 – +24.

Вдень цього дня температура повітря буде +28 – +34 градусів. Після цього вона почне знижуватися, починаючи із західних регіонів. Йдеться про +22 – +28.

Що відбувається у Європі?

Масштабна хвиля спеки в кінці червня накрила усю Європу і побила численні температурні рекорди у Франції, Іспанії, Великій Британії, Нідерландах, Німеччині, Швейцарії.

Мешканців просять економити воду, а деякі транспортні маршрути через ризик пошкодження дорожнього покриття та залізничної інфраструктури були скасовані.

Спека уже забрала життя сотень людей.

Власне, теплова хвиля піднялася з Піренейського півострова. Невдовзі вона зміститься в бік Балкан.