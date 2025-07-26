Шалена спека в Україні: синоптики прогнозують до +40 градусів
- В Україні очікується спека до +40 градусів, особливо в південних та східних регіонах.
- 27 липня можливі короткочасні дощі в західних областях, на Житомирщині, Вінниччині, Одещині та Черкащині.
- У Києві дощ не принесе полегшення через високу вологість повітря.
Спека не відступає, а тільки посилюється. У більшості регіонів збережеться суха жарка погода місцями до +40 градусів.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Наталку Діденко.
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Прогноз погоди від Наталки Діденко
Синоптикиня написала, що в Києві 27 липня буде без опадів, до +30 градусів.
У Києві особливо спекотними будуть понеділок та вівторок, хоча й можливі локальні грозові дощі. Але це ще додасть синоптичного дискомфорту через високу вологість повітря при температурі повітря +31…+34 градуси! Краще цими днями уникати тривалого перебування на вулиці,
– додала вона.
Погода в Україні на найближчі дні:
- на Півдні +34...+39, місцями до +40 градусів;
- на Сході +30...+35 градусів;
- у центральній частині +30...+35, на Вінниччині +28...+30 градусів;
- на півночі +27...+32 градуси;
- на заході +24...+29 градусів.
Дощі будуть 27 липня у західних областях, на Житомирщині, Вінниччині, місцями на Одещині та Черкащині. Вони будуть короткочасними і грозовими. На решті території України – суха погода.
30 липня спека послабне, окрім Лівобережжя України, де втримається сильна спека, 31 липня відчутно посвіжіє та піде сильна спека із Півдня та Сходу,
– запевнила Діденко.
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