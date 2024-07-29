Синоптики прогнозують спад спеки та дощову погоду

Частина областей України відчули зниження температури повітря. За даними синоптиків, наразі через територію України проходить атмосферний фронт, завдяки якому й знизилася температура повітря.

За прогнозом, найближчі два тижні спеки не повернеться. А у деяких областях очікуються прохолодні дощові дні.

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Яка погода прогнозується найближчим часом в Україні

Мешканці західних, північних та частково центральних областей уже відчули зниження спеки.

Це надійшло повітря з північних широт. Через територію України зараз проходить атмосферний фронт. Він заходиться над центральними областями і просувається далі у південно-східному напрямку. За ним надходить холодне повітря, і повітряні маси вже будуть свіжіші,

– розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

Також в багатьох областях найближчим часом вночі температура триматиметься на позначці 11 – 16 градусів, дещо тепліше буде на південному сході. А вдень очікується 21 – 26 градусів тепла на північному заході та 25 – 30 у центральних областях.

"Сьогодні ще на південному сході – 30 – 34 градусів тепла, але вже від завтра там також буде в межах 25 – 30 градусів, тому що сьогодні впродовж дня до вечора атмосферний фронт надійде і до тих областей, де було найспекотніше. Нарешті і там буде трохи живильної вологи і зниження температури", – додала синоптикиня.

Наталія Птуха також пояснила, що атмосферний фронт наразі перебуває в системі активного циклону, який утворився над країнами Балтії. Він 29 – 30 липня просуватиметься до північно-східних кордонів України, а згодом – до східних. Так, найближчими днями у північному сході очікуються прохолодні дні з дощами.

"І знову в більшості областей буде переважати погода без опадів. Окремі залишкові процеси можуть бути ще на північному сході. Буде більше сонячних прояснень, але водночас комфортна температура", – розповіла синоптикиня.

Водночас вона наголосила, що поки що повернення спеки не прогнозується.

У найближчі 10 днів – 2 тижні таких високих температур, не прогнозуємо зараз. За розрахунками їх нема,

– спрогнозувала представниця Укргідрометцентру.