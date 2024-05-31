Понад 30 градусів: де вже незабаром буде найбільша спека

31 травня 2024, 08:00
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Залишився останній день весни. Уже завтра літо. Очікується, що воно буде теплим. До речі, подекуди пригріє до +32 градусів.

Де саме чекати найвищих температур, в інтерв'ю 24 Каналу розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха. 

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В яких областях прогнозують +32 градуси

Напередодні Наталія Птуха розповіла, що 31 травня та 1 червня на Сході й у Криму очікується до +32 градусів. Також в перший день літа така температура може бути в південних і центральних областей.

Тим часом на решті території України 31 травня 21 – 26 градусів, а 1 червня 24 – 29 градусів.

Як пережити спеку / Інфографіка 24 Каналу

Коли припиняться дощі

  • Дощі в Україні йтимуть і наступного тижня. Також подекуди можливі грози. 
  • Синоптикиня сказала, як довго ще будуть опади.
  • Наталія Птуха зазначила: "Починаючи з 5 – 6 червня вже більше посилює свій вплив антициклон – поле підвищеного тиску з Центральної Європи й Заходу. І тому 5 – 7, навіть трошки 8 число переважає погода без опадів, їх буде набагато менше".

Автор: Юлія Муріна