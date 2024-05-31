Понад 30 градусів: де вже незабаром буде найбільша спека
31 травня 2024, 08:00Читать новость на русском
Залишився останній день весни. Уже завтра літо. Очікується, що воно буде теплим. До речі, подекуди пригріє до +32 градусів.
Де саме чекати найвищих температур, в інтерв'ю 24 Каналу розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.
До речі Аномальна спека: чи буде це літо теплішим за попередні
В яких областях прогнозують +32 градуси
Напередодні Наталія Птуха розповіла, що 31 травня та 1 червня на Сході й у Криму очікується до +32 градусів. Також в перший день літа така температура може бути в південних і центральних областей.
Тим часом на решті території України 31 травня 21 – 26 градусів, а 1 червня 24 – 29 градусів.
Коли припиняться дощі
- Дощі в Україні йтимуть і наступного тижня. Також подекуди можливі грози.
- Синоптикиня сказала, як довго ще будуть опади.
- Наталія Птуха зазначила: "Починаючи з 5 – 6 червня вже більше посилює свій вплив антициклон – поле підвищеного тиску з Центральної Європи й Заходу. І тому 5 – 7, навіть трошки 8 число переважає погода без опадів, їх буде набагато менше".