Немилосердна спека +38 та без опадів: прогноз погоди на 29 червня
Шалена спека у понеділок, 29 червня, ще утримуватиметься в Україні. Місцями температура підійметься до +38.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
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Якою буде погода 29 червня?
У понеділок прогнозують невелику хмарність. День мине без опадів.
Вітер буде змінних напрямків, 3 – 8 метрів за секунду.
Температура вночі становитиме +18 – +23, а вдень підійметься до +29 – +34. У більшості районів Правобережжя очікується сильна спека +35 – +38.
На Сході України вночі термометри показуватимуть +14 – +19, а вдень +25 – +30.
Яка температура буде у великих містах?
- Київ +32…+34;
- Ужгород +34…+36;
- Львів +34…+36;
- Івано-Франківськ +34…+36;
- Тернопіль +33…+35;
- Чернівці +34…+36;
- Хмельницький +32…+34;
- Луцьк +35…+37;
- Рівне +34…+36;
- Житомир +32…+34;
- Вінниця +31…+33;
- Одеса +26…+28;
- Миколаїв +30…+32;
- Херсон +29…+31;
- Сімферополь +27…+29;
- Кропивницький +29…+31;
- Черкаси +30…+32;
- Чернігів +30…+32;
- Суми +26…+28;
- Полтава +28…+30;
- Дніпро +27…+29;
- Запоріжжя +28…+30;
- Донецьк +26…+28;
- Луганськ +24…+26;
- Харків +26…+28.
Прогноз погоди на 29 червня 2026 року / Карта Укргідрометцентру
Нагадаємо, що Європа зараз страждає від аномальної спеки, яка б'є рекорди й забирає людські життя. Вона спершу охопила країни Західної та Центральної Європи, а потім продовжила рухатися на Схід.
Невдовзі епіцентр спеки в Європі переміститься з Піренейського півострова на Балкани.