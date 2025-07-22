Найбільша спека: де і яка буде найвища температура в Україні до кінця місяця

Наприкінці липня сильна спека буквально по всій території України не очікується. У частині областей температурні максимуми сягатимуть лише +23 – +30 градусів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальницю відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Наталію Голеню у коментарі УНІАН.

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Де буде найбільша спека до кінця липня?

Експертка розповіла, що до кінця липня на Заході й Півночі будуть більш помірковані температурні показники, у межах норми для цієї пори. Зокрема, максимуми від +23 до +30 градусів. У центральних областях – до +32 градусів.

Найспекотніше на Півдні та Сході. Там температура повітря сягатиме переважно +29 – +34 градусів. Однак в окремі дні можлива сильна спека +35 – +37 градусів.

Втім, уже на кінець липня, за попередніми розрахунками, в Україні знову можливе зниження температури. Найвідчутніше – на Заході й Півночі. Там температура може сягати +18 – +24 градусів. А на Півдні спека послабиться до +30 градусів.

Цікаво, що абсолютний максимум, який фіксували у липні за всю історію метеоспостережень в Україні, сягає +33,4 – +39,6 градуса. На Півдні, Сході, у Дніпропетровській, Кіровоградській, Вінницькій областях і Криму подекуди +40 – +41,6 градуса, а в гірських районах +27 – +37 градусів.