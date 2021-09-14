Спершу треба вивчити українську мову, – Ткаченко про перехід України на латиницю

Міністр культури Олександр Ткаченко переконаний, що перехід Україну з кирилиці та латиницю несвоєчасний. До цього питання можна буде повернутися у майбутньому, коли всі громадяни України заговорять вільно рідною мовою.

Таку думку Ткаченко озвучив під час форуму Kyiv Media Week 2021.

Важливо Чи може латиниця витіснити кирилицю в Україні: в Інституті української мови пояснили нюанси

Глава міністерства дав зрозуміти, що українців подібні лінгвістичні реформи зачеплять не скоро.

Спочатку треба вивчити українську мову, а вже потім думати про введення латиниці,

– відповів Ткаченко.

Що цьому передувало

Про перехід України на латиницю заговорили після заяви секретаря РНБО Олексія Данілова. Той сказав, що є сенс запровадити у нашій країні писемність латиницею. Таке перетворення він назвав "однією з фундаментальних речей".

Я вважаю, що це буде одна з фундаментальних речей – що нам треба позбутися кирилиці та перейти на латиницю,

– переконаний Данілов.

Заяву Данилова вже прокоментував ексглава СБУ Ігор Смешко. Він порадив секретарю РНБО звернути увагу на питання оборони та безпеки країни, а не турбуватися про український алфавіт.