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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МЕДИЧНА РЕФОРМА КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МЕДИЧНА РЕФОРМА КОРОНАВІРУС COVID-19

      Спершу запустять електрички: як Укрзалізниця виходитиме з карантину

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      Як Укрзалізниця виходитиме з карантину: ЗМІ повідомили про можливі плани перевізника
      Як Укрзалізниця виходитиме з карантину: ЗМІ повідомили про можливі плани перевізника / Залізничний інформаційний портал

      Укрзалізниця планує почати вихід із карантину з запуску електричок. Опісля на маршрути вийдуть швидкісні потяги категорії "Інтерсіті" та "Інтерсіті +".

      Наразі в Укрзалізниці лише обговорюють таку ініціативу. Про це повідомляє інформаційна агенція Інтерфакс-Україна з посиланням на джерело в транспортній галузі.

      До речі Укрзалізниця може перейти на 4-денний робочий тиждень через COVID-19

      Отже, попередньо, Укрзалізниця виходитиме з карантину за таким планом:

      • запуск приміських електропоїздів;
      • вихід на маршрути швидкісних потягів "Інтерсіті" та " Інтерсіті +";
      • повноцінний запуск залізничного сполучення в межах України.

      Водночас запуск міжнародних перевезень залежатиме від рішення, зокрема сусідніх країн, з якими налагоджено пасажирське залізничне сполучення.

      Також немає інформації, чи обмежуватиме Укрзалізниця кількість пасажирів у потягах після завершення карантину.

      Згідно з останнім рішенням уряду, карантин в Україні продовжили до 22 травня. Проте вже з 11 числа відбудуться певні пом’якшення.

      Зверніть увагу Коли відкриють метро у Києві: заява Шмигаля

      Послаблення карантину інфографіка 24 канал
      Послаблення карантину: що запрацює в Україні з 11 травня / Інфографіка 24 каналу

      Що відомо про вихід України з карантину

      • В Україні з 12 березня запровадили загальнонаціональний карантин, згодом його двічі продовжували. До останнього часу він діяв до 11 травня.
      • Вже з 11 травня Україна починає послаблювати обмеження. Для цього уряд передбачив п’ять етапів виходу з карантину.
      • За словами прем'єра Дениса Шмигаля, якщо епідеміологічна ситуація буде сприятливою, реалізація цих етапів розпочнеться швидше, ніж передбачали.
      • З 1 травня в Україні почнуть відкривати продовольчі та аграрні ринки. Відбувається це за умови, що ті дотримуються санітарних норм і вимог від МОЗ. Мовиться, зокрема, про дезінфекцію, масковий режим і дотримання дистанції.

      етапи виходу з карантину
      5 етапів виходу України з карантину / Інфографіка 24 каналу

      Теги: Карантин в Україні 2020 Новини України Коронавірус в Україні Укрзалізниця
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