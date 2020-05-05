Спершу запустять електрички: як Укрзалізниця виходитиме з карантину
Укрзалізниця планує почати вихід із карантину з запуску електричок. Опісля на маршрути вийдуть швидкісні потяги категорії "Інтерсіті" та "Інтерсіті +".
Наразі в Укрзалізниці лише обговорюють таку ініціативу. Про це повідомляє інформаційна агенція Інтерфакс-Україна з посиланням на джерело в транспортній галузі.
До речі Укрзалізниця може перейти на 4-денний робочий тиждень через COVID-19
Отже, попередньо, Укрзалізниця виходитиме з карантину за таким планом:
- запуск приміських електропоїздів;
- вихід на маршрути швидкісних потягів "Інтерсіті" та " Інтерсіті +";
- повноцінний запуск залізничного сполучення в межах України.
Водночас запуск міжнародних перевезень залежатиме від рішення, зокрема сусідніх країн, з якими налагоджено пасажирське залізничне сполучення.
Також немає інформації, чи обмежуватиме Укрзалізниця кількість пасажирів у потягах після завершення карантину.
Згідно з останнім рішенням уряду, карантин в Україні продовжили до 22 травня. Проте вже з 11 числа відбудуться певні пом’якшення.
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Що відомо про вихід України з карантину
- В Україні з 12 березня запровадили загальнонаціональний карантин, згодом його двічі продовжували. До останнього часу він діяв до 11 травня.
- Вже з 11 травня Україна починає послаблювати обмеження. Для цього уряд передбачив п’ять етапів виходу з карантину.
- За словами прем'єра Дениса Шмигаля, якщо епідеміологічна ситуація буде сприятливою, реалізація цих етапів розпочнеться швидше, ніж передбачали.
- З 1 травня в Україні почнуть відкривати продовольчі та аграрні ринки. Відбувається це за умови, що ті дотримуються санітарних норм і вимог від МОЗ. Мовиться, зокрема, про дезінфекцію, масковий режим і дотримання дистанції.