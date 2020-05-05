Спершу запустять електрички: як Укрзалізниця виходитиме з карантину

Укрзалізниця планує почати вихід із карантину з запуску електричок. Опісля на маршрути вийдуть швидкісні потяги категорії "Інтерсіті" та "Інтерсіті +".

Наразі в Укрзалізниці лише обговорюють таку ініціативу. Про це повідомляє інформаційна агенція Інтерфакс-Україна з посиланням на джерело в транспортній галузі.

До речі Укрзалізниця може перейти на 4-денний робочий тиждень через COVID-19

Отже, попередньо, Укрзалізниця виходитиме з карантину за таким планом:

запуск приміських електропоїздів;

вихід на маршрути швидкісних потягів "Інтерсіті" та " Інтерсіті +";

повноцінний запуск залізничного сполучення в межах України.

Водночас запуск міжнародних перевезень залежатиме від рішення, зокрема сусідніх країн, з якими налагоджено пасажирське залізничне сполучення.

Також немає інформації, чи обмежуватиме Укрзалізниця кількість пасажирів у потягах після завершення карантину.

Згідно з останнім рішенням уряду, карантин в Україні продовжили до 22 травня. Проте вже з 11 числа відбудуться певні пом’якшення.

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Послаблення карантину: що запрацює в Україні з 11 травня / Інфографіка 24 каналу

Що відомо про вихід України з карантину

В Україні з 12 березня запровадили загальнонаціональний карантин , згодом його двічі продовжували. До останнього часу він діяв до 11 травня.

, згодом його двічі продовжували. До останнього часу він діяв Вже з 11 травня Україна починає послаблювати обмеження. Для цього уряд передбачив п’ять етапів виходу з карантину.

За словами прем'єра Дениса Шмигаля, якщо епідеміологічна ситуація буде сприятливою, реалізація цих етапів розпочнеться швидше , ніж передбачали.

, ніж передбачали. З 1 травня в Україні почнуть відкривати продовольчі та аграрні ринки. Відбувається це за умови, що ті дотримуються санітарних норм і вимог від МОЗ. Мовиться, зокрема, про дезінфекцію, масковий режим і дотримання дистанції.



5 етапів виходу України з карантину / Інфографіка 24 каналу