До США літав російський спецборт: офіційна версія Кремля викликає сумніви

Російський урядовий борт два дні провів у США, про що свідчить маршрут літака Іл-96-300. В МЗС Росії розповіли про нібито "ротацію дипломатів".

Однак таке пояснення Росії звучить не надто переконливо. Чому спецбортом не перевозять дипломатів і що могло бути в літаку, 24 Каналу розповів ведучий каналу "Ходорковський Live" Сергій Асланян.

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Що могли перевозити урядовим літаком Росії до США

Борт з Москви 25 грудня літав до США, де два дні провів у Нью-Йорку та Вашингтоні. Представниця російського МЗС Марія Зарахова пояснила, що це, мовляв, чергова ротація російських дипломатів.

Водночас спецборт Іл-96-300 зазвичай використовують для перевезення вищого російського керівництва в межах службових польотів. Тож з'явилися версії, що нібито могла відбутися певна комунікація між посадовцями США та Росії.

Для того, щоб домовитися про будь-що існують хороші системи шифрування. Ти навіть з найбільш секретного приводу можеш своїм щось передати. Якщо тобі потрібні американці – вони завжди на зв'язку. Зрештою, ти можеш просто зайти в американське посольство і тебе почують,

– зауважив Сергій Асланян.

Загалом, щоб просто провести певні, навіть таємні, переговори існує чимало засобів для безпечної комунікації. Тож навряд чи саме це стало причиною польоту.

"Якщо летить спецборт – це взагалі інше. Один з варіантів, що у США везли секретні матеріали, військові таємниці, дипломатичну пошту, зброю, наркотики та гроші для резидентури. Бо якщо умовно в посольстві закінчився термін двох полковників, і їх треба замінити двома майорами – для цього спецборт не потрібно ганяти", – пояснив журналіст.

Чому важливо використати спецборт

Фактично посольства Росії у будь-якій країні – це центр розвідки, у США за величиною він чи не найбільший. Втім ніхто б не використовував спецборт для того, щоб там змінити працівників.

Буває так, що спецбортом тобі потрібно везти всі види контролю і огляду. Коли майор їде на ротацію в посольство, він не везе з собою "Новачка", пістолет і пачки валюти, які у Москві їм надрукували на кишенькові витрати. Все це якраз можна перевезти бортом, який ніхто не оглядатиме. На такому спецрейсі навіть людей може не бути,

– наголосив Асланян.

Звісно, ці борти уважно зустрічають з американського боку. Повз них не пройде непоміченим те, що, звісно, приховано, та все ж перевозять на подібних літаках. Тож офіційно Росія повідомила що саме нових працівників посольств перевозять на спецборті, хоч це звичайні нісенітниці.