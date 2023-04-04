Спецформат військової наради та потужна допомога США: Зеленський звернувся до українців

Володимир Зеленський увечері 4 квітня традиційно звернувся до українців. Президент говорив про найважливіші події дня.

Зеленський про міжнародні розмови

Український лідер розповів, що 4 квітня звернувся до парламенту Чилі. Зеленський наголосив: це – ще одна держава, яка почула Україну. Президент зауважив: необхідно позбавити рашизм навіть надії на підтримку в Латинській Америці, інформує 24 Канал.

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Окрім того, Зеленський розповів, що звернувся до губернаторів штатів США. Український лідер наголосив, що це перше особливе звернення саме до обраних громадянами представників кожного штату. Президент подякував їм за підтримку.

Також Зеленський провів розмову з Джастіном Трюдо. Український лідер подякував йому за підтримку. Зокрема, за 2 мільярди 400 мільйонів канадських доларів, які вже отримав український бюджет.

Щоб швидше відкинути ворога з нашої землі й тим самим швидше завершити цю війну, ми маємо ще більше мобілізувати світ, наших партнерів, усі народи, які не погоджуються з тим хаосом, який російська агресія несе світові,

– наголосив президент.

Зеленський додав, що провів розмову з Урсулою фон дер Ляєн. Пріоритетом були кроки України у євроінтеграції та нові санкції проти Росії.

Також Зеленський привітав вступ Фінляндії у НАТО. Президент наголосив, що Альянс міцнішає на східному фланзі.

Окрім того, Зеленський наголосив: саміт НАТО цього року у Вільнюсі заслуговує бути достатньо амбітним.

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Зеленський наголосив, що 4 квітня відбувся спеціальний формат військової наради.

"Генерал Сирський – щодо Бахмута, Головком, керівник ГУР – щодо загальної воєнної ситуації. Міністерство оборони – щодо постачання боєприпасів та всього іншого за потребами наших захисників. Рішення вже виконуються", – наголосив президент.

Український лідер подякував захисникам та захисницями й наголосив, що зламати Україну – ані ззовні, ані зсередини – ні в кого не вийде.

Також Зеленський подякував США за пакет оборонної підтримки на 2 мільярди 600 мільйонів доларів. Український лідер наголосив: він вдячний президенту Джо Байдену та кожному американцю.