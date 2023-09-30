Спецоперація "Бариня": у ГУР розповіли про вербування російського військового

Українська розвідка провела успішну спеціальну операцію з вербування військового країни-агресорки. Ця спецоперація отримала кодову назву "Бариня".

Представник ГУР МО Андрій Юсов зазначив, що цей російський військовий також переконав 11 військовослужбовців Росії здатися в полон. Сам росіянин зв'язався з українською стороною у межах проєкту "Хочу жить".

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Як відбулася спецоперація "Бариня"ʼ

Юсов зазначив, що російського військового звуть Данило Алфьоров. Він був лейтенантом та кадровим військовим російської армії.

З червня 2023 року він активно співпрацював із Силами безпеки й оборони України, Головним управлінням розвідки. Алфьоров переконав і добровільно перевів 11 військовослужбовців Росії в полон (України – 24 Канал) декількома партіями,

– сказав представник ГУР МО.

Юсов розповів, що коли була загроза життю Алфьорова, Україна здійснила спецоперацію з його контрольованого виводу на українську територію. Транспортування здійснювали Сили спеціальних операцій ЗСУ.

ГУР МО здійснило спецоперацію "Бариня" й завербувало російського військового / Фото Укрінформу

Сам Алфьоров зазначив, що зв'язався з українською розвідкою за допомогою програми "Хочу жить". Саме завдяки їй інші російські військові також потрапили у полон України.

"За період співпраці мені вдалося вивести в полон три групи військових. Після того, як мене почали підозрювати, я сказав куратору з "Хочу жить", що виходжу", – наголосив росіянин.

Наостанок він зазначив, що, потрапивши на територію України та зустрівши українські ССО, він пройшов всі процедури, передбачені для військових Росії, які здалися в полон.

Нещодавно ГУР МО здійснило спецоперацію "Синиця"

У ГУР МО 23 серпня повідомили, що наша держава успішно захопила російський гелікоптер Мі-8 разом із пілотом та супровідним вантажем та. Зокрема, це компоненти, призначені для літаків Су-27 і Су-30СМ.

Зараз російський пілот Максим Кузьмінов разом зі своєю родиною перебуває в Україні. Він також присягнув на вірність Україні, посилаючись на те, що не підтримує військові дії Росії. Крім того, він впевнено сказав, що російська армія отримає поразку у війні.

Представник ГУР МО Андрій Юсов розповів, що після здійснення цієї операції кількість російських полонених зросла на 70%. Зокрема, вони можуть звернутися як через проєкт "Хочу жить", так і через інші канали.

"Хочу жити" – державний проєкт Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, який створили за підтримки Міністерства оборони України та Головного управління розвідки. Його створили спеціально для військовослужбовців збройних сил Росії та Білорусі, щоб можна було добровільно здатися у полон України.