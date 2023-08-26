Вплав через Сиваш 8 кілометрів: Буданов поділився деталями кримського рейду у 2016 році

Глава розвідки Кирило Буданов колись був звичайним спецпризначенцем, який виконував найскладніші завдання. Втім, навіть зараз, коли він вже очолює ГУР, то "дозволяє" собі брати особисту участь у штурмах.

У 2016 році Кирило Буданов отримав "Орден за мужність" за участь у знаменитому "Кримському рейді". Тепер вже як глава ГУР розвідник поділився деталями відомої спецоперації, яка зіпсувала настрій Путіну.

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Вийшли з пастки без втрат

За словами Буданова, тоді п'ятеро українських спецпризначенців висадилися в село Рисове. Їхнім завданням було "доставити вантаж вглиб півострова". Це не була одноразова висадка, наголосив розвідник. Він разом з групою диверсантів неодноразово заходив у Крим у рамках цієї операції.

: Кримський рейд — диверсійна операція ГУР МО на території АР Крим, що проходила 6— 8 серпня 2016 року. Завдання нашої ДРГ полягало в тому, щоб доставити зброю та вибухівку у спеціально підготовленні місця поблизу російських військових об'єктів. Втім, росіяни викрили українців. Розвідники зіштовхнулися з елітним спецпідрозділом ФСБ "Вимпел" та за кілька хвилин бою знищили противника. Згідно з українськими джерелами, в ході рейду було ліквідовано підполковника ФСБ і поранено 2 співробітників ФСБ.

На півострові в української агентури була "своя" людина – водій. Його росіяни викрили – і наші розвідники потрапили у пастку. Однак їм вдалося не лише вибратися із неї без втрат, а й знищити офіцерів ФСБ вищих чинів.

Повертатися додому довелося вплав через озеро Сиваш, розповідає Буданов. Вони пливли десь 8 кілометрів.

Буданов особисто бере участь у штурмах

Глава розвідки особисто брав участь у штурмах, зокрема селища Руська Лозова у Харківській області. Він розповів, що на критично важливих операціях перебуває разом зі своїми людьми, бо інакше бути не може. У західному світі таке явище – давно за норму.

На всіх великих операціях командири найвищих рангів перебувають на передових командних пунктах та керують операціями. Це нормально,

– наголосив Буданов.

Неправильно – це керувати операціями на основі доповідей, вважає розвідник. Він додав, що у лобові атаки не ходить, але завжди перебуває зі своїми людьми там, де це потрібно.

Буданов про контрнаступ