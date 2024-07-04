Спецоперація ГУР: дрони вразили Тамбовський пороховий завод

В результаті операції ГУР МОУ вранці 4 липня було уражено Тамбовський пороховий завод у місті Котовськ Тамбовської області.

Як повідомляє джерело 24 Каналу в ГУР, атаку здійснили за допомогою дронів-камікадзе, один з яких успішно уразив об'єкт ворожого ВПК. Зазначається, що наслідки влучання, ступінь ураження та інформація про втрати противника наразі уточнюються.

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Атака на Тамбовський пороховий завод

Зазначимо, що офіційна влада країни-агресорки заперечує факт ураження порохового заводу. Зокрема, губернатор Тамбовської області Максім Єгоров зазначив, що, мовляв, "обидва БпЛА було знищено, жертв і руйнувань немає, а ситуація під контролем".

Попри це, місцеві жителі публікували у мережі кадри, на яких чітко видно влучання одного з дронів-камікадзе з подальшою детонацією та загорянням на території об'єкта.

"Якщо було збито два дрони, то чому туди все ж трапився приліт? На збитий дрон точно не схоже. Влада знову бреше?", – запитував у риторичній формі один з очевидців ураження в соцмережі.

Звісно, жодного влучання не було. І Тамбовського порохового заводу в такому випадку також не було,

– прокоментував операцію співрозмовник в ГУР МОУ.

Дрони атакували Тамбовський пороховий завод: дивіться відео

Зазначимо, що Тамбовський пороховий завод вже не вперше стає ціллю для атак українськими безпілотниками. Так, 19 січня цього року безпілотники ГУР МОУ вже атакували згаданий об'єкт. Тоді один з дронів-камікадзе вибухнув на майданчику біля цеху змішування порохів.

Крім цього, безпілотники атакували цей завод і в листопаді минулого року.