Спецоперація "Полісся": підрозділи МВС розпочали навчання на кордоні
30 листопада 2021 , 15:23Читать новость на русском
Джерело:ДСНС
Поблизу села Дольськ, що на Волині, 30 листопада стартували масштабні навчання підрозділів системи МВС. Вони відбуваються у межах спецоперації "Полісся".
Учасники тренувань відпрацювали алгоритм дій на кордоні з Білоруссю.
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Як розповіли у ДСНС, спільні масштабні тренування відбулися за участі:
- органів управління,
- підрозділів охорони державного кордону,
- резервів посилення Держприкордонної служби, які прибули на ділянку 6-го Волинського прикордонного загону,
- підрозділів ЗСУ,
- інших військових формувань, ДСНС та правоохоронних органів.
Цього дня учасники навчань відпрацювали алгоритм дій з реагування на ситуації, що можуть виникнути на українсько-білоруській ділянці державного кордону,
– мовиться у повідомлення.
За інформацією керівництва ДСНС, підрозділи відпрацювали гуманітарні задачі, а саме:
- надання допомоги,
- встановлення пунктів тимчасового перебування людей та пунктів обігріву.
Також підрозділи ДСНС тренували дії з ліквідації вибухонебезпечних предметів на окремих ділянках.Зверніть увагу! Активна фаза спеціальної прикордонної операції "Полісся" розпочалася ще 23 листопада.