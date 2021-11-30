Спецоперація "Полісся": підрозділи МВС розпочали навчання на кордоні

30 листопада 2021 , 15:23
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Джерело:

ДСНС

Поблизу села Дольськ, що на Волині, 30 листопада стартували масштабні навчання підрозділів системи МВС. Вони відбуваються у межах спецоперації "Полісся".

Учасники тренувань відпрацювали алгоритм дій на кордоні з Білоруссю.

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Як розповіли у ДСНС, спільні масштабні тренування відбулися за участі:

  • органів управління,
  • підрозділів охорони державного кордону,
  • резервів посилення Держприкордонної служби, які прибули на ділянку 6-го Волинського прикордонного загону,
  • підрозділів ЗСУ,
  • інших військових формувань, ДСНС та правоохоронних органів.

Цього дня учасники навчань відпрацювали алгоритм дій з реагування на ситуації, що можуть виникнути на українсько-білоруській ділянці державного кордону,
– мовиться у повідомлення.

За інформацією керівництва ДСНС, підрозділи відпрацювали гуманітарні задачі, а саме:

  • надання допомоги,
  • встановлення пунктів тимчасового перебування людей та пунктів обігріву.

Також підрозділи ДСНС тренували дії з ліквідації вибухонебезпечних предметів на окремих ділянках.

Зверніть увагу! Активна фаза спеціальної прикордонної операції "Полісся" розпочалася ще 23 листопада.

 

Автор: Альона Захарова