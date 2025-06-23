Били в баки, це був пріоритет, – Малюк розкрив невідомі подробиці операції "Павутина"

СБУ півтора року готувала масштабну спецоперацію під назвою "Павутина". Наразі стали відомі нові подробиці легендарної операції.

Коло посвячених у деталі було гранично обмеженим. Про це повідомив голова СБУ Василь Малюк під час спілкування з журналістами, передає 24 Канал.

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Підготовка до спецоперації СБУ "Павутина"

Підготовку до операції СБУ почала ще в листопаді 2023 року. Про мету знав тільки президент України та кілька вузькопрофільних фахівців.

Як повідомив Малюк, дрони розроблялися спеціально під "Павутину". Вони мали бойові частини з двома фугасними зарядами загальною вагою 1,6 кілограма. Далі пробивали корпус літака та вибухали всередині. Це дозволяло досягти максимальної шкоди.

Як зазначив голова СБУ, для "Павутини" залучили найкращих операторів дронів, які працювали з точними макетами місцевості та мали чіткі цілі.

Для операції створили автономні пускові комплекси у вигляді "будиночків" для дронів з сонячними батареями та EcoFlow. Вони могли б заряджати їх навіть у мінус 50 градусів за Цельсієм. Їх завозили до Росії як підсанкційну електроніку.

Результат спецоперації

Метою операції Малюк назвав саме влучання у баки з пальним, ракетні відсіки та авіоніку літаків. Це критично важливі компоненти, деяких з них у Росії немає в запасі. Удар по таких точках суттєво впливає на бойову здатність противника.

Ми були об'єднані одним правильним оперативним замислом, ідеєю. І в нас вийшло. Дуже достойна робота, я вважаю, всіх учасників. Це маркер того, що Україна працює інтелектом,

– резюмував голова СБУ.

Нагадаємо, Служба безпеки України 1 червня реалізувала унікальну спецоперацію під назвою "Павутина", у ході якої для атаки на стратегічну авіацію Росії застосували дрони. У результаті операції було уражено 41 російський літак.