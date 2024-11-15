Спецоперація ССО на Курщині: із оточення врятовано 16 бійців Сил оборони

Бійці 73-го морського центру ССО провели успішну спецоперацію в Курській області. Їм вдалося врятувати з оточення 16 військових трьох підрозділів Сил оборони України.

Успішну операцію бійці ССО провели о другій годині ночі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Сили спеціальних операцій ЗСУ.

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Яку спецоперацію провели ССО

О другій ночі операторам надійшов наказ організувати евакуацію з оточення побратимів з дружніх підрозділів. За дві години військові 73-го морського центру ССО спланували операцію та вирушили на допомогу на двох броньованих автомобілях Humvee.

Ми залетіли туди на Humvee, погрузили склад дружніх сил та вирушили назад,

– розповів Брюс, оператор 73 центру ССО.

Евакуаційна група змушена була прориватися під вогнем ворожого танка, інтенсивного кулеметного обстрілу та атаки FPV-дрона. Незважаючи на складні умови, 16 бійців з трьох різних підрозділів Сил оборони України вдалося врятувати.

Звернення врятованих бійців ЗСУ: дивіться відео