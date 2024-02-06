Спецоперація "Цитадель": у Чорному морі ССО підірвали важливий об’єкт Росії
Джерело:Сили спеціальних операцій ЗСУ
Оператори ССО провели надскладну та ефективну операцію у Чорному морі біля узбережжя тимчасово окупованого Криму. Вони блискавично спрацювали у зоні потенційного ураження ворога.
Мовиться, що операцію здійснили оператори 73-го морського центру ССО.
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Що відомо про проведення операції
Група 73-го морського центру ССО розпочала виконання завдання зі знищення ворожих об’єктів у ніч проти 6 лютого.
Спецоперація проводилася в зоні постійного патрулювання авіації та флоту Росії. Вночі човни 73-го морського центру ССО підійшли впритул до видобувної платформи. Після проведення спеціальних дій та зачистки, об’єкт було заміновано,
– розповіли у Силах спеціальних операцій.
Бойова група відійшла на безпечну відстань і здійснила підрив ворожої цілі. У результаті захоплено важливе обладнання противника та підірвано щоглу з антеною.
Вдало проведена спецоперація забезпечила безпечніше пересування кораблів та обмежила можливості ворога у північно-західній частині Чорного моря.
Сили спеціальних операцій підірвали російський об'єкт: дивіться відео
Чому цей об'єкт є важливим для Росії
За розвідданими, одну з незаконно захоплених видобувних платформ росіяни використовували для підсилення роботи безпілотного літального апарата розвідки іранського виробництва "Мохаджер-6". Окупанти встановили обладнання, яке збільшує дальність та радіус його роботи.
Цей БпЛА противник застосовував для ведення розвідки та подальшого завдавання ударів дронами-камікадзе типу "Шахед" по об’єктах критичної інфраструктури півдня України,
– йдеться в повідомленні.
Крім цього, на платформі противник встановив радіолокаційну станцію виявлення надводних об’єктів (від моторних човнів до кораблів – 24 Канал) "Нева-Б". За допомогою цієї РЛС росіяни контролювали ситуацію в північно-західній частині Чорного моря.
Росіяни втратили "Івановєц": коротко
- У ГУР вдень 1 лютого повідомили, що внаслідок спецоперації знищено ракетний корабель ворога "Івановєц". Після кількох прямих влучань судно затонуло.
- За попередніми даними, на борту було близько 40 російських моряків з 41 бригади ракетних катерів, а також протикорабельні ракети типу "Москіт" з дальністю до 130 кілометрів.
- Дмитро Плетенчук повідомив, що відновити "Івановєц" буде дуже складно. За словами речника ВМС, якщо окупанти й підіймуть затонулий борт, то говорити про його відновлення зарано.