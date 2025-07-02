Операції, які провели вперше у світі: MAGURA ГУР встановила одразу 5 всеукраїнських рекордів

ГУР та дрони MAGURA встановили одразу п'ять пекондів, які зафіксували в Книзі рекордів України. Усі вони були здійснені під час оборони держави, коли бійці знищували ворожу техніку.

Наше управління розвідки вперше у світі встановило кілька рекордів поспіль, передає 24 Канал.

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Рекордна робота ГУР проти окупантів

П’ять бойових рекордів офіційно зареєстрували під час роботи української воєнної розвідки. Військові для своїх операцій використовували морські дрони MAGURA, які допомогли успішно виконати всі завдання.

Ця багатоцільова морська платформа довела свою ефективність і показала, що вона на цьому етапі найкраща у світі. Бо ніхто інший потопити кораблі так і не спромігся на даному етапі. Що ж, до нових перемог,

– розповів начальник ГУР Кирило Буданов.

Офіційна реєстрація рекордів пройшла в Музеї воєнної розвідки України, де тепер є окрема експозиція, присвячена дронам MAGURA.

Морські дрони розробили українські інженери. Саме їхніми руками створено зброю, яка має не тільки проходити там, де не літають інші дрони, але і ефективно вражати цілі.

"Нові часи, нові виклики та нові досягнення. Безумовно, Україна бореться і воює за власне існування в геноцидній війні проти значно сильнішого ворога. Географічно, кількісно і з погляду сил і засобів і зброї. І тому відповіді, які необхідно було давати, часто були асиметричними, несподіваними. Коли не кількістю, а якістю", – зазначив представник ГУР Андрій Юсов.

Представник Книги рекордів України Андрій Масюк сказав, що операції ГУР є унікальними у світовому масштабі. Україна, за його словами, може створювати інновації й таким чином змінювати хід війни.

За словами командира підрозділу ГУР "Group 13" із позивним "Тринадцятий", чия команда безпосередньо працює над морськими спецопераціями говорить, що виробники враховують всі прохання й адаптовує дрони до потреб.

Хочу не забути свою команду, за моїми плечима стоїть не одна людина, яка зробила досить багато для досягнення результатів. І надзвичайно часто вони це робили з ризиком для свого життя",

– сказав воїн.

ГУР нагородили за встановлення 5 рекордів / Фото Софії Трощук, 24 Канал

Які рекорди зафіксували в Книзі рекордів України

До категорії "Вперше" внесли затоплення бойових кораблів, саме російського десантного катера Д-144 "Серна" (з БТР-82 на борту) та десантного катера Д-295 "Акула". Ця історична подія відбулася 10 листопада 2023 року. Дрони показали хорошу роботу у веденні бойових дій на морі, а українські військові фактично відкрили нову еру в морській війні.

Також до цієї категорії внесли безпрецедентну подію – перше збиття бойового літака за допомогою морського дрона. "Group 13" здійснила операцію зі знищення російського винищувача Су-30 за допомогою морського дрона Magura V7. Тоді Україна продемонструвала збиття літака над морем. Ця операція перевернула уявлення про повітряну оборону.

Третій рекорд бійців ГУР також увійшов до категорії "Вперше". Операція зі знищення двох гелікоптерів Мі-8 у Чорному морі підкреслила універсальність розробок нашої оборонної сфери. Тоді українці вперше у світі збили повітряну ціль морським дроном.

Четвертий зареєстрований рекорд увійшов до категорії "Кількість". ГУР нагородили за найбільшу кількість уражень бойових кораблів та катерів. Відомо, що в період з 2023 по 2024 рік бійці уразили 15 одиниць корабельно-катерного складу Чорноморського флоту Росії, серед яких були десантні, патрульні та розвідувальні кораблі, десантні та швидкісні катери.

Це колосальна робота, що суттєво послабила ворожий флот і змінила баланс сил на морі. Ви – справжні майстри своєї справи,

– зауважив представник Книги рекордів України.

П'ятий, останній, але не менш важливий рекорд, також увійшов до категорії "Кількість". У період з 2023 по 2024 рік ГУР змогло потопити велику кількість ворожих кораблів і катерів. Серед них – ракетний катер "Ивановец", десантний катер Д-295 "Акула", десантний катер Д-144 "Серна", великий десантний корабель "Цезарь Куніков", швидкісний катер КС-701 "Тунец", два швидкісних катери "РИФ-75", та остаточно знищити патрульний корабель "Сергій Котов", що перевозив гелікоптером Ка-29.

Експерт з воєнної безпеки Михайло Гончар, який був присутній на церемонії нагородження. Він зауважив, що дрони MAGURA встановили рекорди бойової ефективності у воді та в повітрі.

Підсумовуючи зауважимо, що дрони ГУР за цей час уразили 20 цілей, з них: 13 знищені (5 кораблів, 3 гелікоптери, 4 катери, 1 БТР) та 7 – пошкоджені (3 кораблі, 3 катери, 1 гелікоптер).