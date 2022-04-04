Спецоперації СБУ у Києві: ліквідована група інформаторів російських спецслужб

Служба безпеки України продовжує ефективно протидіяти диверсантам та зрадникам. Ворог зазнає великих втрат не лише на полі бою.

Співробітники Служби безпеки України руйнують підпільні плани ворога. Жодним посіпакам Росії не вдасться сховатися від наших бійців.

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Ліквідація інформаторів у Києві

У Києві СБУ ліквідувала інформаторів російських спецслужб та два центри, які розсилали деструктивні СМС. Співробітники нашої спецслужби встановили розташування штаб-квартири ворожої агентури.

Найпершим затриманим резидентом виявився місцевий мешканець, якого завербували представники так званих "Л/ДНР". Інформатори збирали дані про переміщення бійців ЗСУ та тероборонців на Київщині. Також під час операції затримали працівника медзакладу, який агітував допомагати окупантам.

Окрім того, СБУ припинила діяльність двох телекомунікаційних центрів, з яких було надіслано понад 3 тисячі деструктивних повідомлень українським військовим та представникам влади.

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