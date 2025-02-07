Перед поїздкою до Росії: яка головна мета візиту Келлога до Києва

Спецпредставник Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог, ймовірно, відвідає Україну 20 лютого 2025 року. Цей візит може бути зумовлений бажанням США зрозуміти позицію нашої влади щодо завершення російсько-української війни.

Про це 24 Каналу розповів політолог, експерт-міжнародник Максим Несвітайлов, зазначивши, що у Келлога, можливо, також запланована поїздка до Кремля. Проте ці події будуть розмежовані в часі. Важливо, що спочатку відбудеться візит до України, а потім до Росії.

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"Дуже добре, що зберігається саме така черговість, але чекати на якісь грандіозні події поки не варто", – сказав він.

Мета візиту Келлога до України

На думку Максима Несвітайлова, метою візиту спецпредставника Трампа до України є зрозуміти реальну позицію нашої держави щодо ймовірних перемовин з країною-агресоркою.

Келлог хоче дізнатись, на які поступки готова піти Україна та що для нас є абсолютно неприйнятним (у діалозі з Росією – 24 Канал). Все для того, щоб розуміти, що передати Трампу,

– зауважив він.

Ймовірно, Келлог буде також тиснути, аби побачити наскільки наша влада готова відстоювати свої позиції. За словами експерта-міжнародника, такий же метод він використовуватиме і під час візиту до Росії, щоб знайти "середній знаменник" у цій історії.

Зазначимо, спецпредставник Трампа заявив, що для завершення війни Україні та Росії доведеться йти на поступки, оскільки без переговорів конфлікт не закінчиться. Він також припустив, що президент США може подвоїти санкції проти Росії, щоб змусити її до миру.